    • 11 de junio de 2026 - 16:44

    Nicolás Tagliafico y Nicolás González padecen molestias y encendieron un nuevo alerta en la Selección Argentina

    El defensor sufrió un golpe y en el cuerpo técnico se encendieron las alarmas a solo cinco días del debut con Argelia. Por su parte, el jugador del Atlético de Madrid tiene una sobrecarga y se entrenó diferenciado

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Las alarmas se encendieron en la Selección Argentina a tan solo cinco días del debut con Argelia en el Mundial: Nicolás Tagliafico y Nicolás González padecen molestias físicas y en el cuerpo técnico de Lionel Scaloni reina la preocupación. Mientras tanto, Lionel Scaloni ya definió que Marcos Senesi será el reemplazante de Leonardo Balerdi en la lista.

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    La información indica que el defensor sufrió un golpe y aún no pudo recuperarse, mientras que el jugador del Atlético Madrid tiene una sobrecarga muscular y se entrenó de manera diferenciada el miércoles. En principio, ninguno correría riesgo de participar en la cita máxima.

    Después de haber sido titular en el primer amistoso frente a Honduras, el lateral izquierdo de presente en el Olympique de Lyon de Francia ni siquiera integró el banco de suplentes al compromiso siguiente ante Islandia, en lo que puede leerse como una señal de que no estaba al ciento por ciento.

    A la espera de más novedades, según pudo averiguar TyC Sports, Tagliafico arrastra una incomodidad física que no le impediría ser parte de los 26 jugadores que jugarán el Mundial, pero sí corre riesgo su titularidad en el debut contra Argelia, pautado para el 16 de junio a las 22 horas.

    Si bien el Tagliafico no está lesionado, será evaluado en las próximas horas. Por otra parte, el entrenador de la Selección Argentina ya definió que Marcos Senesi será el reemplazante de Leonardo Balerdi, quien se perderá el Mundial por un desgarro.

    En principio, si logra evolucionar favorablemente del golpe que lo tiene a maltraer y despertó alertas en el búnker del seleccionado en Kansas, no habría motivos para buscarle un sustituto fuera de la nómina oficial de convocados. De hecho, aunque no llegue óptimo al estreno mundialista, se mantendría en el plantel.

    Por su parte, el caso de Nico González tiene que ver puntualmente con una sobrecarga, una situación que genera incertidumbre porque ya había llegado a Estados Unidos entre algodones por un desgarro. El zurdo volvió a sumar minutos contra Islandia tras la lesión y terminó tocado, con lo cual será evaluado en las próximas horas, aunque no sería nada más que una contractura.

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