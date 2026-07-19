Rodri ganó el Balón de Oro del Mundial 2026: los hinchas pidieron por Messi

Una vez culminada la final del Mundial que España le ganó 1 a 0 a la Argentina, la FIFA le otorgó el Balón de Oro de la Copa del Mundo a Rodri, distinguiéndolo como el mejor jugador de la competición. Además, Unai Simón fue elegido como el mejor arquero y Pau Cubarsí como el mejor jugador joven.
Pese a que Lionel Messi picaba en punta para hacerse con el trofeo gracias a sus ocho goles y cuatro asistencias en esta Copa del Mundo, la FIFA eligió al mediocampista central español como el mejor futbolista del certamen. Pese a un debut discreto ante Cabo Verde, el jugador del Manchester City que podría continuar su carrera en el Real Madrid fue amo y señor de la mitad de la cancha en una selección que apabulló a sus rivales en ese sector del campo. Siempre bien posicionado, con una gran visión de juego y una precisión envidiable, el ganador del Balón de Oro en 2024 se quedó con el premio.
El público presente en el New Jersey Stadium, algo enojado con la decisión, gritó "Messi, Messi" cuando Rodri subía al escenario a recibir el trofeo.
Uno por uno, todos los ganadores del Balón de Oro de los Mundiales