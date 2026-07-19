Rodri ganó el Balón de Oro del Mundial 2026: los hinchas pidieron por Messi

Una vez culminada la final del Mundial que España le ganó 1 a 0 a la Argentina, la FIFA le otorgó el Balón de Oro de la Copa del Mundo a Rodri , distinguiéndolo como el mejor jugador de la competición. Además, Unai Simón fue elegido como el mejor arquero y Pau Cubarsí como el mejor jugador joven .

Pese a que Lionel Messi picaba en punta para hacerse con el trofeo gracias a sus ocho goles y cuatro asistencias en esta Copa del Mundo, la FIFA eligió al mediocampista central español como el mejor futbolista del certamen. Pese a un debut discreto ante Cabo Verde, el jugador del Manchester City que podría continuar su carrera en el Real Madrid fue amo y señor de la mitad de la cancha en una selección que apabulló a sus rivales en ese sector del campo. Siempre bien posicionado, con una gran visión de juego y una precisión envidiable, el ganador del Balón de Oro en 2024 se quedó con el premio.