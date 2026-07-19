    • 19 de julio de 2026 - 19:59

    Rodri ganó el Balón de Oro del Mundial 2026: los hinchas pidieron por Messi

    Una vez terminada la final, la FIFA le entregó el premio al jugador más destacado del campeonato al mediocampista del Manchester City.

    Rodri ganó el premio al mejor jugador del Mundial 2026.

    Rodri ganó el premio al mejor jugador del Mundial 2026.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una vez culminada la final del Mundial que España le ganó 1 a 0 a la Argentina, la FIFA le otorgó el Balón de Oro de la Copa del Mundo a Rodri, distinguiéndolo como el mejor jugador de la competición. Además, Unai Simón fue elegido como el mejor arquero y Pau Cubarsí como el mejor jugador joven.

    Leé además

    Inmediaciones de Olivos la gente obsevaba los fuegos artificiales.

    A pesar de la derrota de Argentina: Festejos y fuegos artificiales en Olivos
    Así quedo la tabla de campeones tras la consgración de España.

    Así quedó la tabla de campeones del mundo tras la consagración de España en el Mundial 2026

    Pese a que Lionel Messi picaba en punta para hacerse con el trofeo gracias a sus ocho goles y cuatro asistencias en esta Copa del Mundo, la FIFA eligió al mediocampista central español como el mejor futbolista del certamen. Pese a un debut discreto ante Cabo Verde, el jugador del Manchester City que podría continuar su carrera en el Real Madrid fue amo y señor de la mitad de la cancha en una selección que apabulló a sus rivales en ese sector del campo. Siempre bien posicionado, con una gran visión de juego y una precisión envidiable, el ganador del Balón de Oro en 2024 se quedó con el premio.

    El público presente en el New Jersey Stadium, algo enojado con la decisión, gritó "Messi, Messi" cuando Rodri subía al escenario a recibir el trofeo.

    Uno por uno, todos los ganadores del Balón de Oro de los Mundiales

    • 1978: Mario Kempes (Argentina)
    • 1982: Paolo Rossi (Italia)
    • 1986: Diego Maradona (Argentina)
    • 1990: Salvatore Schillaci (Italia)
    • 1994: Romario (Brasil)
    • 1998: Ronaldo (Brasil)
    • 2002: Oliver Kahn (Alemania)
    • 2006: Zinedine Zidane (Francia)
    • 2010: Diego Forlán (Uruguay)
    • 2014: Lionel Messi (Argentina)
    • 2018: Luka Modric (Croacia)
    • 2022: Lionel Messi (Argentina)
    • 2026: Rodri (España)

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Lionel Messi leyenda eterna.

    Leyenda eterna: todos los récords que Lionel Messi rompió

    Los medios españoles destacan la conquista frente a la selección Argentina.

    Así reflejó la prensa española el mundial conseguido ante la Selección Argentina

    Historial parejo entre Argentina y España.

    Historial parejo: mano a mano entre la Selección Argentina y España

    La selección Argentina prepara el regreso al país.

    Cuándo vuelve la Selección Argentina al país tras el Mundial 2026