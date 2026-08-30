    • 30 de agosto de 2026 - 14:00

    San Martín busca seguir de racha y visita a Atlanta por la Primera Nacional

    El Verdinegro enfrentará este domingo al Bohemio desde las 15:30, por la fecha 27 del campeonato. El equipo sanjuanino atraviesa una seguidilla positiva en busca de seguir escalando en la tabla.

    SAN MARTIN
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    San Martín tendrá este domingo una nueva prueba en su camino por la Primera Nacional. Desde las 15:30, el conjunto sanjuanino visitará a Atlanta en el estadio Don León Kolbowsky, en un encuentro correspondiente a la fecha 27 del torneo.

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    El Verdinegro llega con confianza después de haber conseguido una importante victoria en la jornada anterior. En su última presentación, el equipo sanjuanino se impuso 3-1 ante Gimnasia y Tiro en condición de local y buscará volver a sumar de a tres para continuar con su recuperación.

    Los números de las últimas fechas reflejan un equipo que logró hacerse fuerte y mantenerse competitivo. En sus cuatro presentaciones más recientes, San Martín consiguió una victoria y tres empates, con seis goles convertidos y apenas tres recibidos.

    Ahora, el desafío será trasladar ese buen momento a condición de visitante. Enfrente estará un Atlanta que también llega envalentonado, por lo que se espera un partido exigente y con mucho en juego.

    El Verdinegro sabe que cada punto comienza a ser determinante en esta etapa del campeonato. Una nueva victoria le permitiría continuar escalando posiciones y, fundamentalmente, confirmar que el equipo encontró el camino para dejar atrás un tramo irregular y cerrar el torneo de la mejor manera.

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