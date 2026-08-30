San Martín busca seguir de racha y visita a Atlanta por la Primera Nacional

El Verdinegro enfrentará este domingo al Bohemio desde las 15:30, por la fecha 27 del campeonato. El equipo sanjuanino atraviesa una seguidilla positiva en busca de seguir escalando en la tabla.

San Martín tendrá este domingo una nueva prueba en su camino por la Primera Nacional. Desde las 15:30, el conjunto sanjuanino visitará a Atlanta en el estadio Don León Kolbowsky, en un encuentro correspondiente a la fecha 27 del torneo.

El Verdinegro llega con confianza después de haber conseguido una importante victoria en la jornada anterior. En su última presentación, el equipo sanjuanino se impuso 3-1 ante Gimnasia y Tiro en condición de local y buscará volver a sumar de a tres para continuar con su recuperación.

Los números de las últimas fechas reflejan un equipo que logró hacerse fuerte y mantenerse competitivo. En sus cuatro presentaciones más recientes, San Martín consiguió una victoria y tres empates, con seis goles convertidos y apenas tres recibidos.

Ahora, el desafío será trasladar ese buen momento a condición de visitante. Enfrente estará un Atlanta que también llega envalentonado, por lo que se espera un partido exigente y con mucho en juego.