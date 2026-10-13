    • 13 de octubre de 2026 - 18:27

    Tobías Martínez prepara el viaje a La Plata para correr en la TC Pick Up

    El piloto sanjuanino será parte de la novena fecha de la categoría en el autódromo Mouras con su Chevrolet.

    Chevrolet. Tobías Martínez será parte de la novena fecha en el Mouras.

    Chevrolet. Tobías Martínez será parte de la novena fecha en el Mouras.

    Foto:

    Por Ariel Poblete

    Este próximo fin de semana del 17 y 18 de octubre las TC Pick Up vuelven al Autódromo Roberto Mouras de La Plata para disputar la novena fecha del campeonato, y segunda etapa de la Copa Coronación Shell V-Power. Y el sanjuanino Tobías Martínez, con Chevrolet, será uno de los protagonistas de la fecha.

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    Por Ariel Poblete

    En el campeonato, Otto Fritzler llega como el puntero del torneo con 50 puntos, perseguido por José Hernán Palazzo, ganador en Balcarce, y Agustín Canapino, ambos con 44 unidades.

    A tan solo tres fechas del desenlace del campeonato, ocho pilotos son los que están en la disputa por el campeonato, debido al requisito de ganar para ser campeón: Diego Azar, Otto Fritzler, Mariano Werner x2, Tobiás Martínez, Marco Dianda, Agustín Canapino y Hernán Palazzo.

    Todavía hay protagonistas de la Copa, como Gastón Mazzacane, Diego De Carlo, Ignacio Faín o Gustavo Tadei que necesitan la victoria para al menos entusiasmarse en la disputa final.

    LOS INSCRIPTOS

    ORDEN N* PILOTO MARCA EQUIPO

    1 1 Canapino, Agustin Chevrolet CANNING MOTORSPORT

    2 3 Werner, Mariano Foton FADEL MEMO CORSE

    3 11 Mazzacane, Gastón Foton COIRO COMPETICION

    4 12 Abdala, Tomás Ford ABDALA RACING

    5 13 De Carlo, Diego VW LRD PERFORMANCE

    6 66 Tadei, Gustavo Toyota FRANO RACE

    7 86 Faín, Ignacio Ford GURI MARTINEZ COMP.

    8 107 Martinez, Tobias Chevrolet RUS MED TEAM

    9 110 Azar, Diego Toyota AZAR MOTORSPORT

    10 119 Palazzo, Hernán Toyota EZE-B TEAM

    11 126 Ricciardi, Thomas Ford SAP TEAM

    12 147 Dianda, Marco VW GALARZA RACING

    13 256 Fritzler, Otto Ford MAQUIN PARTS

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