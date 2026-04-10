Urquiza pisó fuerte en Villa María y festejó por primera vez en la Liga Federal

El conjunto sanjuanino venció a Unión Central por 60-57 en un final de dientes apretados. Con un trabajo defensivo sólido y puntos clave en el cierre, los dirigidos por Sergio Cabañas sumaron su primer triunfo en la Conferencia Centro “A”.

Compartir







En una noche de pura entrega y resiliencia, Urquiza logró quebrar la racha y consiguió su primera victoria en la actual fase regular de la Liga Federal de Básquet. En su quinta presentación del certamen, el equipo de calle Cortínez se impuso como visitante ante Unión Central de Villa María por un ajustado 60-57, un resultado que le permite aire fresco y confianza para lo que viene.

Desde el salto inicial, el equipo conducido por Sergio Cabañas mostró una cara ambiciosa. Con una conducción lúcida de Federico Bustos y el goleo de Fabricio Cabañas, Urquiza marcó el ritmo del partido. El primer cuarto cerró 20-16 a favor de la visita, gracias también a la intensidad de Gonzalo Bustos y el aporte ofensivo de Emanuel Cabañas, quienes no permitieron que el local se sintiera cómodo en su propia madera.

El segundo periodo mantuvo la paridad. Unión Central intentó reaccionar de la mano de Santiago Rosso, Lautaro Escribano y Agustín Suárez, pero los sanjuaninos se mostraron ordenados tácticamente para irse al descanso largo con la ventaja mínima de 34-31.

El complemento puso a prueba el carácter de Urquiza. El equipo sufrió bajas sensibles por faltas y sanciones: Pedro Amorós (doble técnica) y Federico Bustos (límite de faltas) debieron abandonar el campo de juego prematuramente.

Pese a quedar diezmado en la rotación, el equipo sanjuanino no se desmoronó. Aunque el local aprovechó los desajustes defensivos para acortar distancias, Urquiza logró cerrar el tercer capítulo siete puntos arriba (51-44).