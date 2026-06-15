    • 15 de junio de 2026 - 18:58

    Uruguay, con Marcelo Bielsa al mando, debuta ante Arabia Saudita en la Copa del Mundo 2026

    Por el Grupo H, la Celeste llega como favorita al estreno mundialista en Miami, pero sin Giménez, De Arrascaeta ni Ronald Araújo, tres pilares que condicionan el esquema del técnico argentino Marcelo Bielsa

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Uruguay pondrá primera esta tarde en el Mundial de Norteamérica 2026 cuando enfrente a Arabia Saudita por la primera fecha del Grupo H. El encuentro se jugará desde las 19 en Miami y marcará el inicio del camino de la Celeste en la máxima cita del fútbol.

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    El equipo dirigido por el argentino Marcelo Bielsa llega al debut con algunas bajas importantes y ciertas dudas en cuanto a su funcionamiento, aunque mantiene la ilusión apoyada en un plantel que combina experiencia en las principales ligas europeas con una nueva generación de futbolistas de gran proyección.

    Entre los titulares estará el arquero Fernando Muslera, referente histórico del seleccionado uruguayo y actual jugador de Estudiantes, quien volverá a defender el arco celeste en una Copa del Mundo.

    El partido será arbitrado por el italiano Maurizio Milani y podrá verse en vivo a través de TyC Sports. Uruguay buscará arrancar con una victoria para encaminar su clasificación en un grupo que comparte con España, Cabo Verde y Arabia Saudita.

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