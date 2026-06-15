    • 15 de junio de 2026 - 08:46

    La agenda del Mundial 2026: qué partidos se juegan hoy y a qué hora

    Este lunes continúan los encuentros de la primera de la fase de grupos del Mundial 2026 luego de una jornada con resultados sorpresivos.

    Lamine Yamal - España.

    Lamine Yamal - España.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Desde las 13 horas de Argentina, una de las máximas candidatas al título hace su estreno: España enfrenta a Cabo Verde en Atlanta en un duelo que genera alta expectativa por el rendimiento futbolístico de los europeos.

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    A las 16 horas, un duelo de estilos entre Bélgica y Egipto en un partido lleno de figuras del fútbol mundial, sobre todo por parte de los belgas que cuentan con Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne y Jeremy Doku. Mohamed Salah querrá dar el golpe con los "Faraones".

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    Más tarde y cerca de la noche en Argentina, Uruguay enfrenta a Arabia Saudita a partir de las 19 horas en un duelo que puede ser clave para la clasificación final: con España como favorito, podría ser un cruce directo para ver quién se mete segundo de grupo.

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    Para cerrar un la jornada del lunes, un partido que en otro contexto no generaría tanta atención se jugará a partir de las 22 horas: Irán jugará ante Nueva Zelanda, que tendrá el debut de Tim Payne en el mundial.

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    Partidos del lunes 15 de junio en el Mundial y cómo ver por TV

    • 13.00 – España vs. Cabo Verde por DSports, DGO, Paramount+ y Amazon Prime Video
    • 16.00 – Bélgica vs. Egipto por DSports, TyC Sports, DGO, Paramount+ y Amazon Prime Video
    • 19.00 – Arabia Saudita vs. Uruguay por Telefe, TyC Sports, DSports, DGO, Paramount+ y Amazon Prime Video
    • 22.00 - Irán vs. Nueva Zelanda por DSports, TyC Sports, DGO, Paramount+ y Amazon Prime Video
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