La agenda del Mundial 2026: qué partidos se juegan hoy y a qué hora

Este lunes continúan los encuentros de la primera de la fase de grupos del Mundial 2026 luego de una jornada con resultados sorpresivos.

Desde las 13 horas de Argentina, una de las máximas candidatas al título hace su estreno: España enfrenta a Cabo Verde en Atlanta en un duelo que genera alta expectativa por el rendimiento futbolístico de los europeos.

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A las 16 horas, un duelo de estilos entre Bélgica y Egipto en un partido lleno de figuras del fútbol mundial, sobre todo por parte de los belgas que cuentan con Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne y Jeremy Doku. Mohamed Salah querrá dar el golpe con los "Faraones".

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Más tarde y cerca de la noche en Argentina, Uruguay enfrenta a Arabia Saudita a partir de las 19 horas en un duelo que puede ser clave para la clasificación final: con España como favorito, podría ser un cruce directo para ver quién se mete segundo de grupo.