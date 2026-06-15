Tras la derrota ante Suecia, Túnez despidió a su DT en pleno Mundial

Sabri Lamouchi no dirigirá más al combinado africano luego de perder por 5-1 ante el conjunto europeo en su estreno en la Copa del Mundo.

La derrota por 5-1 ante Suecia en el debut del Grupo F del Mundial 2026 le costó el cargo a Sabri Lamouchi, quien dejó de ser el entrenador de la selección de Túnez en pleno torneo. La decisión fue tomada por la federación tunecina apenas horas después del encuentro, convirtiéndose en el primer cambio de director técnico del certamen.

El conjunto africano fue ampliamente superado desde el arranque por un equipo sueco muy sólido, que impuso condiciones con goles de Yasin Ayari (doblete), Alexander Isak, Viktor Gyökeres y Mattias Svanberg. Túnez solo logró descontar antes del descanso, pero nunca pudo meterse realmente en partido.

Según informaron distintos medios internacionales, el ciclo de Lamouchi ya venía debilitado: había asumido en enero de 2026 y en apenas cinco partidos acumuló un saldo de una victoria, un empate y tres derrotas. La contundente caída en el estreno mundialista terminó acelerando una decisión que ya se venía evaluando internamente.

Con esta salida, la federación tunecina deberá reorganizarse de urgencia de cara a lo que viene en el grupo, donde aún tiene compromisos clave para intentar mantenerse con chances de clasificación.