    • 15 de junio de 2026 - 22:44

    El emotivo ida y vuelta de Lionel Scaloni y Martín Palermo previo al debut en el Mundial: "Qué alegría verte"

    En la conferencia de prensa previo al debut de Argentina en el Mundial, el entrenador se sorprendió con la presencia de su excompañero en Estudiantes.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La conferencia de prensa de Lionel Scaloni antes del debut de la Selección argentina en el Mundial 2026 tuvo un momento inesperado que se volvió rápidamente viral. El responsable fue Martín Palermo, quien tomó la palabra para realizar una pregunta y sorprendió al entrenador.

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    El histórico goleador de Boca le consultó si alguna vez había imaginado alcanzar todo lo que consiguió al frente del seleccionado argentino. La reacción de Scaloni fue inmediata y cargada de emoción.

    “Qué me voy a imaginar, Martín. Me extraña. Qué alegría verte. Me emociona porque hemos vivido cosas muy fuertes juntos. Mirá, te emocionás vos también”, respondió el técnico, mientras la sala de prensa estallaba en aplausos.

    Luego, Scaloni recordó el apoyo que recibió de Palermo durante su etapa como futbolista en Estudiantes de La Plata. “Yo viví una época muy bonita en Estudiantes, pero antes de esa época linda estuve tres o cuatro meses sin jugar y él fue uno de los que me abrió las puertas. Es un amigo del fútbol. Martín, te aprecio un montón, gracias por estar”, afirmó.

    Por unos instantes, las preguntas sobre el debut frente a Argelia, el estado físico de los jugadores y la preparación para la Copa del Mundo quedaron relegadas. El reencuentro entre Scaloni y Palermo aportó una de las escenas más emotivas de la previa mundialista.

    El vínculo entre ambos nació en Estudiantes durante la temporada 1996-1997. Compartieron plantel hasta mediados de 1997, cuando Palermo fue transferido a Boca Juniors y Scaloni continuó su carrera en Deportivo La Coruña.

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