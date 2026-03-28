    • 28 de marzo de 2026 - 18:44

    [VIDEO] Jorge Martín ganó la Sprint de MotoGP y se cayó de la moto mientras festejaba

    Jorge Martín ganó la Sprint de MotoGP en Estados Unidos, pero protagonizó un insólito momento al caerse de la moto en pleno festejo.

    El triunfo de Jorge Martín en MotoGP tuvo un insólito final tras su caída en el festejo.

    El triunfo de Jorge Martín en MotoGP tuvo un insólito final tras su caída en el festejo.

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    Un momento tan insólito como viral marcó la jornada del MotoGP con Jorge Martín como protagonista, donde el español se quedó con la victoria, pero terminó en el suelo mientras celebraba, en una escena que rápidamente recorrió el mundo.

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    La carrera Sprint en el Circuit of the Americas fue caótica de principio a fin. Martín logró imponerse tras una definición ajustada ante Francesco Bagnaia, en una competencia marcada por caídas y cambios constantes en la punta.

    MotoGP Jorge Martín y un festejo que se volvió viral

    El piloto Jorge Martín selló su triunfo en la última vuelta, luego de superar a Francesco Bagnaia. El podio lo completó Pedro Acosta, en una jornada que tuvo múltiples incidentes entre los principales protagonistas.

    Sin embargo, lo más llamativo ocurrió después de la bandera a cuadros. Mientras realizaba un wheelie en la vuelta de enfriamiento para festejar, Martín perdió el control de la moto y terminó en el suelo, en un episodio tan inesperado como curioso.

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    El triunfo significó el regreso a la victoria del español tras más de 500 días. No ganaba una Sprint desde Malasia 2024, por lo que el festejo tenía un condimento especial que terminó de manera accidentada.

    La carrera estuvo marcada por varios golpes de escena. Pilotos como Marco Bezzecchi, Álex Rins y Joan Mir sufrieron caídas cuando peleaban posiciones clave, lo que dejó el resultado abierto hasta el final.

    A pesar del susto, Martín no sufrió consecuencias físicas y se mantiene como líder del campeonato. El MotoGP continuará su actividad el domingo, desde las 17, con la carrera principal, donde buscará repetir el triunfo, esta vez sin sobresaltos.

    El triunfo de Jorge Martín en MotoGP tuvo un insólito final tras su caída en el festejo.

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