En una definición apretada, que mantuvo en vilo a todo el público que se acercó hasta el corazón urbano de Pocito, el ciclista rionegrino, que corre para Gremios por el Deporte; Maximiliano Navarrete, inscribió su nombre por primera vez en una clásica, y lo hizo en la carrera de un día más linda que tiene el calendario nacional: la Doble Difunta Correa.

Navarrete, a quien apodan "El Roly", hizo el máximo esfuerzo en un embalaje que no fue como lo habían pensado con su compañero de equipo Laureano Rosas, y tiró el "bicicletazo" en el momento justo para superar a Ricardo Escuela (Municipalidad de Pocito), quien inició el festejo porque creyó que su rivales directos venían por el centro y el costado opuesto de la calle; y recibió la puñalada por el costado interno. Contra la cuerda atacó Navarrete, quien aprovechó que el barrealino frenó sus pedales y consiguió superarlo, por aproximadamente media rueda.

Ese fue el momento cúlmine de una competencia que tuvo acción, de la buena, durante todo su trazado. En la partida misma, pisando el balneario Las Viñas, fue Pedro González (Chimbas Te Quiero), quien salió decidido a abrir un hueco y buscar las primeras pasadas especiales. Neutralizado, uno metros más adelante, cuando se "viajaba", por Ruta 20, frente al cementerio Palmar, fue Iván Ruíz (Chimbas Te Quiero), quien después de ganar una pasada, mantuvo su ritmo y sacó una diferencia. Intentó generar algo más grande, cuando esperó a su compañero Leonardo Rodríguez, pero cuando los dos "diablos rojos" se juntaron arriba se activaron las alarmas en el pelotón y les dieron caza. El pelotón compacto bordeó el centro de Caucete, y recién en la ruta 141, a la altura de la estación Guayama, empezó el pataleo. Una veintena de hombres abrió una brecha, que se fue estirando hasta llegar a la Cuesta de las Vacas. El pelotón se dividió y en el regreso, al pasar por el Control Forestal, 46 pedalistas comandaban las acciones en la cabeza de la carrera.

Mientras se transitaba por el duro tramo de las dunas, quien agachó el lomo y pedaleó más fuerte fue Juan Melivillo (Municipalidad de Pocito). Su aventura fue la más larga e importante de la tarde. Anduvo solo más de una hora y media. Llegó a tener más de 1m30s de ventaja, pero a medida que la carrera entraba en su parte final el pelotón achicaba. Primero lo alcanzó el peruano Robinson Ruíz Calle (SEP-San Juan); luego el grupo de medio centenar de hombres que lo perseguía. Al entrar en el segundo y último giro en un circuito de Pocito, fue Emiliano Contreras (Chimbas Te Quiero) el que trató de llegar solo. Faltando un kilómetro lo "engancharon", y al resto usted ya lo sabe, en el embalaje, Maxi Navarrete no perdonó.

La alegría del ganador

"El equipo confió en mí y no podía fallarles"

Emoción pura. Navarrete se abraza a su padre, llorando de satisfacción por haberse impuesto en la Doble Difunta Correa.



"Estoy muy alegre, esta es mi primera clásica y quiero dedicarsela a mi familia, a mis compañeros, y también a la gente de acá y de mi provincia, que me apoyan. Esta victoria es, también, de ellos", exclamaba pleno de satisfacción Maximiliano Navarrete en cuanto micrófono le ponían por delante.

El ganador de la 66 edición de la Doble Difunta Correa, comento que estaba feliz por haber respondido al equipo. "La idea para el final era que Laureano (Rosas) me levantara el sprint, lamentablemente tuvo un problema, se le salió la cadena y tuve que abrirme paso por las mías. Me ténia fe, me sentía con fuerzas, y ataque por el único hueco que tenía. Por fortuna pude ganarla. Esta es una carrera que todos quieren ganar, y por suerte puedo decir que lo hice". Navarrete. que en esta temporada ganó el Circuito Albardón le dio la cuarta victoria al conjunto de Gremios por el Deporte.

No puede haber Doble Difunta Correa sin esta foto. El pelotón estirado ascendiendo la Cuesta de las Vacas, punto que exige un esfuerzo extremo, y donde se ‘rompe’ la carrera.

MOMENTOS DE LA CARRERA

Otro intento de fuga Nicolás Traico (Gremios por el Deporte) y Leandro Velárdez (Municipalidad de Pocito) pegaron un ‘palo’ en la ida por Ruta 141, su intento sucumbió fagocitado por el pelotón antes de iniciar el ascenso a la Cuesta de las Vacas.

Melivillo, un guapo Es un rodador duro, de aquellos que disfrutan andar en solitario, y fiel a su estilo, ayer Juan Melivillo (Municipalidad de Pocito) lo hizo de nuevo. Anduvo escapado gran parte del regreso, desde las dunas, hasta el primer giro en Pocito.