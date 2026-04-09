En Jáchal avanzan las obras en el Óvalo de Ciclismo para recibir la primera fecha del Infanto Juvenil

La Municipalidad de Jáchal continúa realizando importantes trabajos de acondicionamiento en el Óvalo de Ciclismo, en preparación para la primera fecha del Campeonato de Ciclismo Infanto Juvenil, que se disputará este próximo sábado en el departamento. El certamen tendrá carácter internacional.
Las tareas incluyen mejoras en la infraestructura general, optimización de la pista de competencia, refacción y puesta en funcionamiento de sanitarios, nuevas conexiones de agua y la incorporación de servicios de conectividad, garantizando así un espacio adecuado y seguro para deportistas, familias y público asistente.
Estas acciones forman parte del compromiso del municipio con el desarrollo del ciclismo infantil y juvenil, asegurando que Jáchal reciba este evento con instalaciones en óptimas condiciones.
Los datos clave del campeonato en Jáchal
Participación: el campeonato congregará a las jóvenes promesas locales y nacionales, y también tendrá un carácter internacional con la llegada de ciclistas de países limítrofes.
Categorías: las categorías irán desde la competitiva 2008 hasta los más pequeños de la categoría 2022, asegurando un espectáculo familiar y deportivo de primer nivel.
Fecha: el evento se llevará a cabo el domingo 12 de abril en el Ovalo Municipal, ubicado en el Aeroclub, Ruta 456.