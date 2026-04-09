En Jáchal avanzan las obras en el Óvalo de Ciclismo para recibir la primera fecha del Infanto Juvenil

El municipio de Jáchal realiza mejoras en las instalaciones del Óvalo de Ciclismo para más comodidad y mejores servicios.

El municipio de Jáchal recondiciona las instalaciones del Óvalo de Ciclismo para el Campeonato Infanto Juvenil que arranca el próximo fin de semana.

La Municipalidad de Jáchal continúa realizando importantes trabajos de acondicionamiento en el Óvalo de Ciclismo, en preparación para la primera fecha del Campeonato de Ciclismo Infanto Juvenil, que se disputará este próximo sábado en el departamento. El certamen tendrá carácter internacional.

Las tareas incluyen mejoras en la infraestructura general, optimización de la pista de competencia, refacción y puesta en funcionamiento de sanitarios, nuevas conexiones de agua y la incorporación de servicios de conectividad, garantizando así un espacio adecuado y seguro para deportistas, familias y público asistente.

ovalo Avanzan las obras de mejoras en el Óvalo de Ciclismo, en Jáchal, en la previa del campeonato. (Prensa de Jáchal) Estas acciones forman parte del compromiso del municipio con el desarrollo del ciclismo infantil y juvenil, asegurando que Jáchal reciba este evento con instalaciones en óptimas condiciones.