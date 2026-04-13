Polémica por el Argentino de Ruta: malestar de ciclistas por el cambio a un circuito cerrado

La decisión de trasladar toda la competencia al autódromo de Río Cuarto generó rechazo en el pelotón, que cuestiona la pérdida de esencia de la prueba y plantea dudas sobre el formato.

El anuncio de la modificación en el escenario del Campeonato Argentino de Ruta Río Cuarto 2026 no pasó desapercibido y encendió rápidamente el malestar entre los ciclistas. La determinación de disputar la competencia íntegramente en el autódromo de la ciudad cordobesa, dejando de lado los tradicionales recorridos en ruta abierta, fue recibida con fuertes cuestionamientos por parte del pelotón.

Si bien desde la organización argumentaron razones de seguridad vinculadas a obras viales en la provincia y destacaron la posibilidad de televisación como un avance en visibilidad, muchos protagonistas consideran que el cambio afecta directamente la esencia de la competencia.

“El Argentino de Ruta no puede correrse en un circuito cerrado, pierde su identidad”, es una de las frases que más se repite en el ambiente. Los ciclistas sostienen que el trazado en autódromo elimina factores determinantes como el terreno, el viento y las estrategias propias de una carrera en ruta, elementos que históricamente definieron a los campeones nacionales.

Además, varios corredores remarcan que el formato de vueltas —37 para Sub 23, 30 para Damas Elite y 48 para Varones Elite— podría transformar la prueba en una carrera más previsible y menos selectiva, favoreciendo otro tipo de desarrollo competitivo.

El descontento también alcanza a dirigentes y entrenadores, quienes advierten que este tipo de decisiones deberían ser más consensuadas con los protagonistas. Aunque reconocen la importancia de garantizar la seguridad, consideran que existen alternativas que podrían haberse evaluado antes de modificar de manera tan drástica el formato.