Con Nico Tivani a la cabeza, San Juan ya tiene la selección para el Argentino en Córdoba

Se viene el Argentino de Ruta en Córdoba y San Juan ya tiene su equipo para ir en búsqueda de la gloria. Y este jueves, la Federación Ciclista Sanjuanina confirmó la delegación sanjuanina con la incorporación de Nicolás Tivani. Una incorporación de lujo que potencia las ambiciones del seleccionado sanjuanino.

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El Campeonato Argentino de Ruta se realizará en la ciudad de Río Cuarto y San Juan viaja con todas las pretensiones de coronar un nuevo campeón argentino. Así, el equipo que conduce Sergio Aguirre tendrá nombres entre los 10 elegidos en la Elite Masculina como para pensar en pelear el oro.

Con Nicolás Tivani confirmado a último momento en lugar de Ezequiel Alarcón, la Sanjuanina tendrá en Leo Cobarrubia también a otro de los candidatos. También está el flamante campeón de la temporada local, Rodrigo Díaz,. mientras que también se anota el siempre rendidor Rubén Ramos.

En la Sub-23, Lisandro Bravo aparece como el nombre con más posibilidades entre los sanjuaninos. Entre las Damas, la candidata número 1 es Maribel Aguirre, a quien secundan su hermana Ludmila, Abril Capdevila y Delfina Dibella. Todas en una misma línea con sus pretensiones.

Categoría Damas: Maribel Aguirre, Ludmila Aguirre, Abril Cabdevila, Pilar Amarfil, Delfina Dibella, Agustina Bravo y Samara Medrano.

Categoría Paraciclismo: María José Quiroga, Gabriela Roja (guía), Maximiliano Pérez, Néstor Quinteros (guía), Ángel Rodríguez, Eduardo Navarro, Alfredo Tejada, Roberto Olmedo, Joel Galván, María Sergo, David Maldonado, Santiago Valdebenitez, Ricardo Cabaña, Sebastián Fernández de Cieza, Braian Guajardo y Enzo Delgado.

ARGENTINO EN RIO CUARTO

El Campeonato Argentino de ruta se realizará del 16 al 19 de abril en la provincia de Córdoba. El regreso de la competencia a Córdoba, después de 25 años, representa la recuperación de una tradición histórica. Los mejores ciclistas del país competirán en pruebas de pelotón, contrarreloj individual, ciclismo adaptado y carreras de fondo, recorriendo 208km desde Río Cuarto hasta la icónica llegada en el estadio Mario Alberto Kempes. Participarán categorías Elite, Sub-23 y Adaptado, tanto masculinas como femeninas.

La prueba de pelotón para la categoría Élite masculina marcará un hito: la competencia adoptará el sentido inverso de la ruta histórica, con largada en la capital alterna y llegada a Córdoba.

Serán 208 kilómetros que unirán ambas ciudades y que consagrará al nuevo campeón argentino en un marco de jerarquía nacional.