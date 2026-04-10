    • 10 de abril de 2026 - 22:22

    Ciclismo: tres sanjuaninos competirán en los Suramericanos de la Juventud en Panamá

    El ciclismo sanjuanino dirá presente en los Juegos Suramericanos de la Juventud con tres promesas locales que buscarán destacarse.

    Los sanjuaninos serán parte del equipo argentino en el evento internacional juvenil.

    Los sanjuaninos serán parte del equipo argentino en el evento internacional juvenil.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El ciclismo sanjuanino vuelve a tener protagonismo internacional con la participación de tres jóvenes en los Juegos Suramericanos. En el marco de la participación argentina en competencias internacionales juveniles de ciclismo, Facundo Tivani, Felipe Lucero y Benjamín Guzmán representarán al país en Panamá, en uno de los eventos más importantes del calendario juvenil.

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    Los tres deportistas integran la delegación nacional que viajará este fin de semana para competir en la 4ª edición de los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, que se desarrollarán del 12 al 25 de abril con la participación de 15 países y 23 disciplinas deportivas.

    Ciclismo y presencia sanjuanina en Panamá

    En cuanto a las pruebas, Facundo Tivani competirá en las modalidades Crono y en Línea, mientras que Felipe Lucero y Benjamín Guzmán participarán exclusivamente en Línea, buscando posicionarse entre los mejores del continente.

    El evento, organizado por ODESUR, funciona como antesala a los Juegos Olímpicos de la Juventud, siendo una plataforma clave para el desarrollo de futuras figuras del deporte.

    La selección argentina de ciclismo estará integrada por una docena de jóvenes talentos, entre ellos Narella Cladera Fernández, Abril Azimonti, Victoria Lambert, Marianella Salomón, Zoe Milagros Quiroga, María Paz Peralta, Máximo Sala, Martín Deltín y Federico Dalmasso, además de los tres representantes sanjuaninos.

    El equipo contará con la conducción técnica del ex ciclista profesional Walter Pérez, quien tendrá la responsabilidad de guiar a la delegación en esta importante competencia internacional.

    La presencia de los ciclistas locales reafirma el lugar de San Juan como semillero del ciclismo argentino, con jóvenes que continúan proyectándose en el alto rendimiento y llevando el deporte provincial a escenarios internacionales.

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