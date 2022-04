Marcos Vega (18 años) siempre fue una promesa en las categorías inferiores del hockey sobre patines sanjuanino. Y jamás decepcionó. Se las arregló para ser figura siempre. Por su juego. Por sus goles. Por su categoría. Pero este año al "Colo" -así lo conocen todos- se le viene dando completita. Se le dio su mayor sueño: El "Negro" Páez lo llamó a la Preselección Nacional de mayores. Y hace unos días con su Concepción querido logró el título en el Argentino Juvenil que se jugó en Mendoza. Todavía le queda poder jugar el Argentino Senior a fines de este mes y el Sudamericano que se viene entre mayo y junio, los dos en San Juan.

Ayer, en un alto en su actividad del día a día, conversó con DIARIO DE CUYO. ¿El lugar? Nada más que otro que la cancha del club Azul en la Villa Mallea. Y el "Colo" empezó contando que "Soy de Concepción de nacimiento. Mi casa está cerca de acá. Estoy en el club desde los 4 años. Era muy chico cuando aprendí a patinar pero siempre me gustó. Al principio sentí miedo de caerme como todo niño pero después eso pasó y es como si caminara cuando me pongo los patines. Nunca me llamó la atención otro deporte. Desde que empecé con el hockey moría por venirme a entrenar. ¿El fútbol? Me gusta pero ahí nomás. Lo jugué en la escuela, con los amigos. Pero mi pasión es el hockey".

Y siguió: "Después, cuando fui creciendo, el hockey ya se hizo parte principal de mi vida. A los 12 años, más o menos, me convencí que era lo que yo quería definitivamente. Que me gustaba y que lo hacía bien. ¿Si estudio? Sí, estoy en la Universidad Siglo 21 en la carrera Tecnicatura en Marketing y Publicidad digital. Empecé este año y la carrera dura dos años y medio. Curso en forma virtual por si me llegase a salir una oportunidad de irme a Europa en el hockey. Eso sería un sueño hecho realidad. Como sueña cualquier jugador, triunfar en el hockey europeo. Hoy, para mí, sería irme a Portugal o a España".

Oscar y Sonia son papá y mamá de Marcos. Alejandra y Florencia sus hermanas. Y Paula su novia.

Sobre la Selección Argentina, Marcos aclaró que "primero estuve en la Sub-19 pero por la pandemia me pasé por un año. Por eso ahora José Luis (El "Negro" Páez) me ha llamado a entrenar con la Senior. Gracias a Dios me está yendo muy bien. Lo disfruto mucho. Son oportunidades que no se le dan a cualquiera. Aparte con José Luis como entrenador se aprende mucho. La verdad, con el "Negro" me siento identificado. Lo conozco desde chico y lo respeto un montón. Ha sido técnico mío en Concepción, en Junior y en Primera, por eso he tratado de asimilar todo lo que él me dice o enseña".

"En el juego me entiendo mucho con Giuliano Giuliani. Igual con Mauro, que fue DT en el Argentino" MARCOS OSCAR VEGA

Luego, refiriéndose a su lugar en la cancha, agregó: "me defino como un jugador de área. Delantero por naturaleza. Si tengo que elegir un modelo te cuento que siempre sigo a Pablo Alvarez. Trato de ver cómo se mueve en el área. Cuando elige los momentos. También me gusta mucho el juego de Lucas Ordoñez, otro que define muy bien".

Al final, sobre el título que ganó con el CPC en el Argentino Juvenil señaló: "Con el mismo equipo salimos campeones el año pasado. Nos conocemos de memoria. Me gustaría jugar el Argentino con la Selección Sanjuanina y el Sudamericano con la Selección Nacional, pero si me toca estar. Si se da, lo voy a disfrutar muchísimo...".