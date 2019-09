Felicidad. Eso manifestó sobre sus dirigidos, el "Oveja" Hernández quien destacó notablemente la entrega de su equipo.

Feliz y emocionado. Orgulloso por el tremendo logro de sus dirigidos. Así se mostró el entrenador del seleccionado argentino de básquetbol, Sergio Hernández, quien a la vez reconoció que la actual selección es el "mejor" equipo que dirigió en su vida tras derrotar a Francia por 80-66 en Beijing y pasar a la final del Mundial de China. "Este es el mejor equipo que dirigí en mi vida, no tenemos distracciones, tenemos jugadores en altísimo nivel, somos aplicados y valientes. Esta tarde dejamos a jugadores de alto nivel en poquísimos puntos y tal vez sea porque los nuestros también lo son. Esto con huevos solamente no se consigue", apuntó. "Estamos felices por nosotros y por todo. Poder aportarle felicidad a la gente en estos días que corren en el país es algo maravilloso", valoró.



Además, el ex DT de Peñarol de Mar del Plata contó la charla con el campeón olímpico Emanuel Ginóbili, que estuvo en la platea: "Me di un abrazo con Manu Ginóbili y me dijo "esto es maravilloso, no sé qué hicieron, jugaron bien siempre y no le dieron chance a Francia".