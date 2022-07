Cuatro partidos forman parte hoy de la programación de adelanto de la decimoquinta fecha del torneo "80 Aniversario de la FSP" del hockey sobre patines sanjuanino, que es organizado y patrocinado por el ente rector de este deporte.

La fecha en cuestión se completará con cinco partidos a disputarse el viernes y otro más el próximo lunes, sabiendo que Centro Valenciano es el equipo que cumple con fecha libre.

Esta noche (siempre desde las 21.30 en primera división en todos los casos) Sarmiento en Albardón recibirá a Richet Zapata, mientras Médano de Oro será anfitrión de la UVT. Además Estudiantil será local en su cancha de Santa Lucía de Huarpes, en tanto Media Agua viajará hasta Pocito para visitar al local Aberastain.

Pasado mañana continuará la fecha (siempre con el mismo horario) con la presentación del puntero del certamen Lomas de Rivadavia, que recibirá en sus pagos del Barrio Fortabat a Unión de Villa Krause. Además la jornada se completará con éstos partidos: Olimpia vs. Banco Hispano; Estudiantil Sub/23 vs. Caucetera; Colón Junior vs. SEC y Social San Juan vs. Bancaria.

Por último, el lunes venidero la decimoquinta fecha quedará completa cuando se dispute el partido entre Concepción y Barrio Rivadavia, que tendrá por escenario la cancha de la Villa Mallea.