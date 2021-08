Con cuatro partidos arrancará hoy la semana en la que regresa a la actividad el hockey sobre patines en nuestra provincia luego de largos meses producto de la pandemia por el covid-19. Lo hará con público pero respetando los protocolos del caso, esto es con un número acotado de aficionados que no pueden superar en ningún caso al 30 por ciento de la capacidad de cada escenario.

Los cuatro choques de esta noche corresponden a la categoría varones mientras que también se desarrollarán durante la semana encuentros de la divisional femenina.

Hoy, en todos los casos desde las 21.30 en primera división, los partidos que se jugarán por el torneo Oficial "Homenaje Roberto Tufic Nafa" son los siguientes: Concepción vs. Bancaria; Olimpia vs. Richet Zapata; UVT vs. Estudiantil; Unión vs. Social San Juan.

La actividad en esta rama continuará pasado mañana con: Concepción vs. Lomas de Rivadavia; Valenciano vs. Banco Hispano; Estudiantil vs. Aberastain.

Y el viernes con Richet Zapata vs. Concepción; UVT vs. Valenciano; Banco Hispano vs. SEC y Social San Juan vs. Huarpes.

En tanto, en la rama femenina, por el torneo Oficial "Homenaje Valentín Martinazzo", mañana lo harán: SEC vs. UVT; Barrio Rivadavia vs. Richet Zapata; Huarpes vs. Aberastain. Y el jueves jugarán UVT vs. Barrio Rivadavia; Aberastain vs. Valenciano. Al igual que la categoría masculina, los partidos de primera división comenzarán a las 21.30.