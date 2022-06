Desde hoy, lo mejor del hockey sobre patines en los Sudamericanos de Deportes sobre Ruedas que se desarrollan en San Juan. Es que comenzarán a disputarse los octavos de final del torneo, en la rama masculina, mientras que en las mujeres la función de cuartos de final recién se dará mañana (ver resultados del femenino en el recuadro).

Y el principal atractivo para hoy por los octavos de final de los varones estará dado en un choque tradicional que siempre cautivó el interés de los aficionados: Concepción vs. Social San Juan. El llamado "Clásico del Pueblo Viejo", dado que los dos pertenecen a la barriada de Concepción. Uno en la Villa Mallea. El otro en la Villa América, dos barrios separados por la avenida Rawson. Y este partido irá de cierre de la jornada en el estadio "Aldo Cantoni". Será desde las 21, un horario algo desacomodado para el frío que se vive en estos días.

En el resto de la programación también habrá otros partidos interesantes que arrojarán a los ganadores para que disputen los cuartos de final del Campeonato que se desarrollarán mañana.

Hoy, la actividad tendrá tres lugares como escenario: El estadio "Aldo Cantoni", la cancha de Richet Zapata en Santa Lucía y el estadio "Marcelo García" de Pocito.

La programación para hoy de los distintos partidos es la siguiente:

En Richet Zapata: Por triangular 33´ al 35´: Thomas Bata vs. Godoy Cruz (11.00). Del 17´ al 32´: Caucetera vs. B´ Rivadavia (12.30); Valenciano vs. Maipú/Giol (17.00).

En el estadio "M. García" (Pocito): Del 17´ al 32´: Andes Talleres vs. Huarpes (10.30); Estudiantil San Miguel vs. Red Star (12); Indep. La Florida vs. Estudiantil Sub/23 (13.30). Octavos de final: Médano de Oro vs. Huracán (15); UVT vs. Banco Mendoza (17); Hispano vs. San Martín (19); River Plate vs. Olimpia (21).

En el estadio "Aldo Cantoni": Del 17´ al 32´: Richet Zapata vs. Sarmiento (10.30); Bernar. Rivadavia vs. San Jorge (12); Casa de Italia vs. Recreativo (13.30). Octavos de final: Unión vs. Murialdo (15); Bancaria vs. SEC (17); Lomas de Rivadavia vs. Estudiantil (19); Social San Juan vs. Concepción (21).

En el femenino

Entre los resultados de ayer en el hockey sobre patines, rama femenina, se pueden mencionar a los siguientes: Unión 2 - Richet Zapata 1; UVT 4 - Bancaria 1; Andes Talleres 1 - Social San Juan 1; Aberastain 2 - Red Star 0; Concepción 2 - Giol 3; Valenciano 2 - B´ Rivadavia 1.

Así, ya clasificaron a cuartos de final: Unión e Impsa (por la zona K); Valenciano y Andes Talleres (por la L); y UVT con Giol (por la N). Queda aún definirse la zona M.