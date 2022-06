Emiliano Martínez, el arquero que es una de las figuras de la Selección Argentina, habló antes de volver a Inglaterra para tener sus últimas dos semanas de vacaciones previo al comienzo de la pretemporada con el Aston Villa.

Consultado sobre una de las claves del plantel de Lionel Scaloni, explicó: "Es una familia, nos vamos a tener que sacar una foto todos juntos en Ibiza, porque estaremos todos allá. Estaría bueno hacer un asado con todas las familias, todo eso nos une un poco más y es algo que ayuda al equipo".

"Fue importante que convivimos 45 días en el predio de Ezeiza y se hicieron muchas amistades, hay grupos dentro de los grupos, pero yo entro en cualquier pieza. A todos nos encanta estar ahí y ser parte de un grupo que ante todo tiene claro cuál es el objetivo de todos los que estamos", agregó en diálogo con ESPN. Luego se refirió al gran momento futbolístico de la Selección a casi cinco meses del Mundial de Qatar 2022: "Decían que nos faltaba jugar con algún europeo y teníamos esa espina. Jugamos contra el Italia, el campeón de Europa, y por la forma en que lo hicimos eso nos da un plus. Argentina juega muy bien al fútbol, en todas las líneas somos muy parejos. Tenemos al 10 (Lionel Messi) que hace la diferencia, pero no hay líneas flojas". Respecto a su salto de Independiente al fútbol europeo, recordó que "es difícil llegar a un club grande como Arsenal, pero si no te valoran siempre es mejor dar un paso al costado. Por eso decidí irme al Aston Villa, que es un club históricamente grande en Inglaterra. Hubo un contacto de Independiente, pero iba a volver ahí". Por último, se refirió a Scaloni: "No me sorprendió. Muchos dicen que se necesita experiencia, pero si uno es bueno es bueno. No muchos técnicos en el mundo puedan crear un grupo como hizo él".

"Dibu" Martínez tiene un año más de contrato con el Aston Villa, de Inglaterra.

