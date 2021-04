Nada por reprochar. O mejor dicho, mucho por replantearse de cara al futuro inmediato. San Martín volvió a caer de local y sumó otra tarde gris donde el fútbol fue el gran ausente. El Verdinegro perdió con All Boys por 2 a 0 en un encuentro válido por la cuarta fecha de la Primera Nacional que se disputó en el estadio "Hilario Sánchez" en Concepción.

La derrota ante el Albo de Floresta significó el segundo cachetazo al hilo de local y agudizó la carencia futbolística que lo llevó a caer hace una semana ante Brown de Adrogué. Muy lejos quedó el San Martín que derrotó a Rafaela sobre la hora, pero mucho más lejos quedó ese San Martín que fue protagonista en la breve temporada anterior.

Es que el equipo de Paulo Ferrari tuvo una tarde para el olvido. All Boys le ganó por ser contundente en las ocasiones que generó y por un planteo inteligente donde armó un cerrojo defensivo para aguantar el resultado. En el primer cuarto de hora el Verdinegro tuvo su primer momento de tensión cuando el árbitro Fabricio Llobet (de cuestionado arbitraje) sancionó penal por una falta de Hernández sobre Lucero, pero Cozzani se hizo enorme conteniendo ese remate sobre el palo derecho. Después de eso San Martín intentó acomodarse y buscar los espacios, pero All Boys a los 27 llegó y pegó. Gastón Díaz desde tres cuartos de cancha vio a Cozzani adelantado y remató con un potente disparo que fue inatajable para el arquero verdinegro. La tensión comenzó a ganar en San Martín que, para colmo y con el 0-1, perdió a Pelaitay por expulsión a los 38 por una falta ante Compagnucci que Llobet compró. El Verdinegro intentó acomodarse pero el fútbol y las ideas seguían sin aparecer, recién mostró señales de recuperación en el final de esa etapa cuando un remate de Ruiz pasó cerca del arco de Mastrolía. En el complemento San Martín salió con la obligación de ir a buscar el empate, pero la tarde se complicó aún más cuando a los 2 minutos tras un córner desde la izquierda, Facundo Cardozo se elevó sin marca para anotar el 2 a 0. Quedaba mucho tiempo por delante pero nada cambió. Ferrari se la jugó con las variantes intentando ser más ofensivo pero la carencia mayor de San Martín estuvo en la falta de generación. No tuvo ideas, ni reacción. Tampoco esa cuota de actitud que es indispensable cuando no hay fútbol.



DURA CAÍDA



Carencia que preocupa

Impotencia. Todo el plantel se retiró del campo de juego con la impotencia de no haber podido nunca encontrarle la vuelta al partido.

El torneo es largo pero el presente es preocupante. San Martín perdió la identidad y ayer desperdició una chance única para volver a ser el equipo agresivo y dominante que fue la temporada anterior y que incluso mostró por momentos en la fecha inicial ante Rafaela. Si bien el certamen transita su inicio, 4 puntos de 16 en juego, con el plus de haber caído en los dos encuentros de local, preocupa. Pero sin dudas lo que siembra mayor dudas es la carencia futbolística de este San Martín que ayer no generó. El mediocampo lució desdibujado y las pocas ocasiones que tuvo llegaron por desbordes de sus laterales Aguirre y Molina. Las variantes, que muchas veces supieron salvar la tarde, tampoco resultaron, sin contar la falta de reacción que deberá corregir con urgencia.



LA PRÓXIMA

A levantar ante Dálmine



La quinta fecha del certamen marca en el destino de San Martín la visita a Villa Dálmine, donde deberá ir por la recuperación. Dálmine cayó ayer ante Brown de Adrogué 2 a 0, que con esa victoria, quedó como líder de la Zona "B" junto a Güemes, que igualó con Instituto.