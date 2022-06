A menos de 170 días para que Argentina tenga su debut contra Arabia Saudita, la célebre lista final de la Selección argentina para el Mundial parece tener apenas un póker de vacantes. No mucho más. Sobre todo si se concreta la idea, hasta ahora sin confirmación oficial, de la FIFA de que la nómina sea de 26 jugadores y no de 23 como fue hasta "Rusia 2018". Esto se hará realidad o no, en poco más de tres semanas cuando ya se sepan los 32 combinados que dirán presente en la exótica Qatar.

"La lista son los 30 jugadores que vienen siempre y, si son 26, están ahí. Será uno por defensa, uno en el medio y uno en ataque que puede ser que queden afuera. Si jugamos con cuatro defensores, llevo ocho mínimo. Dependerá de cuantos vayan, del momento de los jugadores, y que lo sepan aprovechar en estos últimos meses", describió el entrenador, Lionel Scaloni durante esta gira por Europa donde estiró el invicto nacional a 33 encuentros.

Entonces, en el arco queda claramente un lugar que se disputarán hasta el final entre Juan Musso y Gerónimo Rulli, quien parece estar un paso más adelante en esta carrera imaginaria. Emiliano Martínez y Franco Armani ya tienen pasaje en mano.

En la zona defensiva hay nombres claros y parece ser el lugar más definido, donde apenas pueden tener alguna esperanza Juan Foyth, Nehuén Pérez o el debutante ante Estonia, Marcos Senesi. Son fija: Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña, Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico.

La Selección argentina tendrá su base en el Mundial en la Universidad de Qatar.

Un panorama no tan claro en las alternativas es la zona de volantes. Ahí solo habría un sexto lugar para ocupar, que encuentra de candidato a Exequiel Palacios. Pero sigue ganando terreno con sus buenas actuaciones, Alexis Mac Allister. Ya están arriba del avión Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso, Guido Rodríguez y Alejandro Gómez.

Mientras que en el ataque, ahí ya están adentro Lionel Messi, Lautaro Martínez, Ángel Di María, Joaquín Correa, Nicolás González y Julián Álvarez. Y de Paulo Dybala y Ángel Correa debería salir el restante, siendo la Joya el que cuenta con más chances pese a no tener todavía definido su futuro equipo. Encima, el ex San Lorenzo debe afrontar un breve recuperatorio de una operación (ver recuadro).

También hay nombres que han tenido espacio en diferentes listas, pero actualmente corren de muy atrás aunque no se los puede bajar.

Lucas Martínez Quarta, Nicolás Domínguez, Emiliano Buendía, Lucas Ocampos y Lucas Alario son esas alternativas viables.

Si la lista definitiva está casi lista, la formación titular para debutar contra los árabes parece aún más clara. A saber: Martínez; Molina, Romero, Otamendi, Acuña (o Tagliafico); De Paul, Paredes (Rodríguez), Lo Celso; Messi, Martínez y Di María.

"Salió todo bien"

Una de las grandes sorpresas en la previa del duelo entre la Selección Argentina y Estonia, que terminó con goleada 5-0, fue la ausencia de Ángel Correa. El delantero de Atlético Madrid fue licenciado por Lionel Scaloni debido a una pequeña intervención quirúrgica producto de que se le desacomodó una prótesis que le habían puesto en la operación de corazón que tuvo en 2014. Este lunes fue operado con éxito y podrá volver a entrenar en los próximos días.

"Estoy muy feliz de contarles que salió todo bien. Gracias a todos por los mensajes de apoyo, me ayudaron a mantenerme positivo. Ahora toca descansar y recuperarme para volver más fuerte", escribió Angelito este lunes en su cuenta de Instagram. Ahora se espera que en menos de siete días ya pueda sumarse a los entrenamientos con los preparadores físicos del Atlético de Madrid.

Scaloni no pierde el tiempo

Tras el amistoso contra Estonia, en Pamplona, los distintos integrantes de la delegación se fueron hacia sus lugares de origen y, muchos de ellos, comenzar sus vacaciones, pero Lionel Scaloni regresó a Mallorca, donde vive con su familia, y lo hizo viajando primero hacia Barcelona en tren, como uno más. El DT se sentó en la cafetería (foto), abrió su computadora y se puso a ver el amistoso entre Uruguay y Estados Unidos, que antenoche empataron 0-0 en Kansas. Tomando un café o una vez ya sentado en su asiento de tren, Scaloni se dedicó a analizar las acciones del amistoso entre charrúas y estadounidenses.