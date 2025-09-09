Con 70 caballos, se corre el Clásico Domingo Faustino Sarmiento: horarios y precios de entradas Se trata de la 72° edición de la competencia que cada año convoca a una multitud. Habrá presencia de importantes jockeys, 15 carreras y más de 70 caballos de todo el país.

El evento más esperado del año en el turf se realizará este jueves a partir de las 11 de la mañana con distancia de 1200 metros, y está estimulado que la carrera más importante, de 2.200 metros, se lleve a cabo a las 17:30, con siete caballos sanjuaninos. Los protagonistas del clásico serán Asiatic King, Señor Importante, Butan Nat, Perfect Inc, El Mau, Solcitadicimo y Endo Verde.

Tendrá lugar en el Jockey Club en Rivadavia. Se espera la presencia de la Banda de Policía local, además que contará con stands de artesanos y food trucks de comidas y bebidas. Además llega a nuestra provincia Juan Carlos Noriega, jockey argentino ganador de numerosas carreras, entre ellas Grandes Premios como el Carlos Pellegrini y el Nacional. Es considerado el mejor jinete cordobés de la historia.

Serán 15 las carreras que se realizarán en distancias de 200 a 2200 metros, con un costo de la entrada de 10.000 pesos para hombres y 5.000 para mujeres que podrán adquirirse en las boleterías del Hipódromo sobre calle República del Líbano antes de Paula Albarracín de Sarmiento.