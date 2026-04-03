UPCN Vóley inicia la serie final de la Liga Argentina ante Ciudad

El equipo sanjuanino UPCN Vóley inicia este sábado en Buenos Aires una nueva definición ante el vigente campeón.

UPCN San Juan Vóley comenzará este sábado su camino en la serie final de la Liga de Vóleibol Argentina 2025/26, en la que enfrentará a Ciudad Vóley en una definición al mejor de cinco partidos. El primer encuentro se disputará este sábado 4 de abril, desde las 20, en Buenos Aires, con transmisión en vivo por Fox Sports y el canal de ACLAV en YouTube.

El equipo sanjuanino, nueve veces campeón de LVA, accedió a esta instancia tras finalizar segundo en la fase regular y luego superar a San Lorenzo en cuartos de final (2-0) y a Monteros en semifinales (2-0). De esta manera, UPCN afrontará su decimotercera final de LVA, ratificando su presencia sostenida en las definiciones del certamen.

Por su parte, Ciudad Vóley llega como líder de la fase regular y vigente campeón. En los playoffs, dejó en el camino a Defensores de Banfield (2-0) en cuartos de final y a Tucumán de Gimnasia (2-1) en semifinales.

La serie marcará además la cuarta final entre ambos equipos, en un cruce que se ha vuelto habitual en instancias decisivas.

Tras el primer partido, la serie continuará en Buenos Aires el lunes 6 de abril, también a las 20.