Tras la derrota ante Belgrano, River buscará asegurarse el primer puesto en la Copa Sudamericana ante Blooming

River enfrentará este miércoles a Blooming en el Monumental por la sexta y última fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana. El partido comenzará a las 21.30 y será transmitido por las pantallas de ESPN y Disney+. El árbitro del partido será el peruano Roberto Pérez.
El equipo dirigido por Eduardo Coudet buscará recuperarse del impacto anímico tras perder la final del Torneo Apertura ante Belgrano y tratará de asegurar su clasificación a los octavos de final.
El Millonario llega como líder del grupo y necesita al menos un empate para avanzar directamente a esa fase. Incluso una derrota podría alcanzarle para clasificar, en caso que Carabobo no le gane a Bragantino.
Facundo Colidio quedó desafectado en el Millonario debido a una sobrecarga muscular.
FORMACIONES CONFIRMADAS
River Plate: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Facundo González, Fausto Vera, Juan Cruz Meza, Tomás Galván, Lucas Silva, Maximiliano Salas y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.
Blooming: Gustavo Almada; Mauricio Cabral, Roberto Hinojoza, Juan Mercado, Matías Abisab, Julio Vila, Bayron Garcés, Auli Oliveros, Marc Enoumba, José Carrasco y Guilmar Centella. DT: Erwin Sánchez.