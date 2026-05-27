    • 27 de mayo de 2026 - 21:08

    Tras la derrota ante Belgrano, River buscará asegurarse el primer puesto en la Copa Sudamericana ante Blooming

    El Millonario intenta prolongar su invicto en el plano internacional en su compromiso ante el conjunto boliviano. Juegan desde las 21.30 horas. Televisa ESPN

    image
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    River enfrentará este miércoles a Blooming en el Monumental por la sexta y última fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana. El partido comenzará a las 21.30 y será transmitido por las pantallas de ESPN y Disney+. El árbitro del partido será el peruano Roberto Pérez.

    Leé además

    polemica por un hincha que agredio y desplumo una gallina viva durante los festejos por el titulo de belgrano

    Polémica por un hincha que agredió y desplumó una gallina viva durante los festejos por el título de Belgrano
    tras la consagracion de belgrano, ulises bueno cumplio su promesa y fue en bicicleta hasta alta gracia

    Tras la consagración de Belgrano, Ulises Bueno cumplió su promesa y fue en bicicleta hasta Alta Gracia

    El equipo dirigido por Eduardo Coudet buscará recuperarse del impacto anímico tras perder la final del Torneo Apertura ante Belgrano y tratará de asegurar su clasificación a los octavos de final.

    El Millonario llega como líder del grupo y necesita al menos un empate para avanzar directamente a esa fase. Incluso una derrota podría alcanzarle para clasificar, en caso que Carabobo no le gane a Bragantino.

    Facundo Colidio quedó desafectado en el Millonario debido a una sobrecarga muscular.

    FORMACIONES CONFIRMADAS

    River Plate: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Facundo González, Fausto Vera, Juan Cruz Meza, Tomás Galván, Lucas Silva, Maximiliano Salas y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.

    Blooming: Gustavo Almada; Mauricio Cabral, Roberto Hinojoza, Juan Mercado, Matías Abisab, Julio Vila, Bayron Garcés, Auli Oliveros, Marc Enoumba, José Carrasco y Guilmar Centella. DT: Erwin Sánchez.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    La Mona Jiménez y los jugadores de Belgrano celebran con euforia en el escenario.

    Belgrano celebró el título junto a la Mona Jiménez: del jugador que sorprendió al cantar al regalo para el icónico cantante

    polemica y final historica: belgrano vencio 3-2 a river y se consagro campeon por primera vez en su historia

    Polémica y final histórica: Belgrano venció 3-2 a River y se consagró campeón por primera vez en su historia

    Yael Falcón Pérez, el árbitro del enfrentamiento entre River y Belgrano.

    River vs Belgrano, la gran final del Apertura: la AFA confirmó los árbitros

    belgrano y river, una final cargada de historia y cuentas pendientes desde la recordada promocion del 2011

    Belgrano y River, una final cargada de historia y cuentas pendientes desde la recordada Promoción del 2011