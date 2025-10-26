Dónde y cuándo se jugaría la final de la Copa Argentina entre Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors Aunque todavía no hay confirmaciones, existen fechas y sedes que aparecen en el radar para el duelo definitorio

Independiente Rivadavia eliminó a River Plate en las semifinales de la Copa Argentina y sacó boleto para la gran final ante Argentinos Juniors, que había sacado del cuadro a Belgrano de Córdoba. Aunque todavía restan confirmaciones respecto a la sede, día y horarios, los clubes ya están notificados de posibles alternativas que se estudiarán en la próxima semana.

Según pudo saber Infobae, la final de la Copa Argentina se llevaría a cabo entre fines de noviembre y principios de diciembre. Todo dependerá de la hipotética clasificación de los equipos implicados a los octavos de final del Torneo Clausura. Si bien el miércoles 5 de noviembre era la fecha pautada desde un principio, los miércoles 26/11 y 3/12 aparecen como días alternativos.

Además, respecto al escenario, quedó descartado el Malvinas Argentinas de Mendoza por estar implicado un club de esa provincia en el choque definitorio. A esta hora el apuntado es el Gigante de Arroyito de Rosario, aunque no se descarta que se lleve a cabo en el Mario Alberto Kempes de Córdoba o el Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

A lo largo de la historia, varios escenarios fueron testigos de las finales de Copa Argentina. Más allá de los partidos que se llevaron a cabo en aquella primera edición de 1969 en el extinto Gasómetro de San Lorenzo (fueron dos partidos entre Boca y Atlanta), el estadio en el que más duelos definitorios se disputaron es el Malvinas Argentinas de Mendoza, con un total de cuatro.

En tanto, en dos oportunidades se dieron en el San Juan del Bicentenario y en el Mario Alberto Kempes de Córdoba; y en una ocasión se dio en el Bicentenario de Catamarca, el Madre de Ciudades de Santiago del Estero, el Ciudad de Lanús y el 15 de Abril de Unión de Santa Fe.

Todas las finales de la Copa Argentina:

1969 Boca 3-1 Atlanta / Atlanta 1-0 Boca (Estadio El Gasómetro)

2011/2012 Boca 2-1 Racing (Estadio San Juan del Bicentenario)

2012/2013 Arsenal 3-0 San Lorenzo (Estadio Bicentenario de Catamarca)

2013/2014 Huracán (5) 0-0 (4) Rosario Central (Estadio San Juan del Bicentenario)

2014/2015 Boca 2-0 Rosario Central (Estadio Mario Alberto Kempes)

2015/2016 River 4-3 Rosario Central (Estadio Mario Alberto Kempes)

2016/2017 River 2-1 Atlético Tucumán (Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza)

2017/2018 Rosario Central (4) 1-1 (1) Gimnasia La Plata (Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza)

2018/2019 River 3-0 Central Córdoba de Santiago del Estero (Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza)

2019/2020 Boca (5) 0-0 (4) Talleres de Córdoba (Estadio Madre Único de Ciudades)

2022 Patronato 1-0 Talleres de Córdoba (Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza)

2023 Estudiantes 1-0 Defensa y Justicia (Estadio Ciudad de Lanús)

2024 Central Córdoba de Santiago del Estero 1-0 Vélez (Estadio 15 de Abril de Santa Fe)

La tabla histórica de títulos de Copa Argentina:

Boca Juniors 4

River Plate 3

Arsenal, Huracán, Rosario Central, Patronato, Estudiantes de La Plata y Central Córdoba de Santiago del Estero 1