Franco Colapinto culminó 16to el Gran Premio de México: Norris ganó y se subió a la cima del campeonato El piloto argentino largó desde la última posición, pero se benefició de dos abandonos para escalar puestos en la carrera.

Lando Norris, el británico de McLaren, dominó de principio a fin en el Autódromo Hermanos Rodríguez y se quedó con un triunfo vital: superó a su compañero Oscar Piastri (5°) y es el nuevo líder del Campeonato de pilotos de la Fórmula 1 por un solo punto de diferencia. Charles Leclerc (Ferrari) y Max Verstappen (Red Bull) completaron el podio. Oliver Bearman (Haas) consiguió un histórico resultado en la Máxima al finalizar cuarto. Franco Colapinto finalizó 16°.

Ambos pilotos de Alpine sufrieron notablemente el rendimiento del monoplaza A525. El argentino, que se tocó con Lance Stroll (Aston Martin) y realizó un trompo en la largada, estuvo prácticamente toda la carrera en el fondo de la grilla, al igual que Pierre Gasly. El pilarense largó con neumáticos duros y completó un extenso stint antes parar en boxes y poner gomas blandas.

En el cierre de la carrera, Colapinto atacó a Gasly, aunque un Virtual Safety Car lo perjudicó en el momento en el que estaba por superar a su compañero. Cabe destacar que ambos terminaron a más de 30 segundos del siguiente competidor.

La próxima cita de la Fórmula 1 será el Gran Premio de Brasil, en el histórico circuito de Interlagos. El trazado de São Paulo acogerá a la categoría del 7 al 9 de noviembre, en un fin de semana especial que tendrá carrera Sprint.