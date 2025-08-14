Mientras uno de los candidatos a presidente de Sportivo expuso irregularidades, la Asamblea fue ratificada Nélson López, de la lista "Todos x Desamparados", denunció públicamente anomalías en el llamado a Asamblea y en la padrón de socios.

Las Elecciones en Sportivo Desamparados despiertan expectativa en el mundillo puyutano pero a la vez, a 24 horas de que se realice la Asamblea, se conoció una denuncia pública de uno de los candidatos acusando irregularidades, aunque desde el Club horas después emitieron un comunicado ratificando la Asamblea de este viernes.

Fue Nélson López, candidato a presidente por la lista “Todos x Desamparados” quien expuso este jueves las anomalías en el llamado a Asamblea realizado por el Club Sportivo Desamparados. Según López hubo dos convocatorias a Asamblea, una de ellas con fecha de 01/08/2025 firmada por Augusto Pérez como presidente y José Salinas como secretario y la otra convocatoria realizada el 25/07/2015 con firma con la firma de Augusto Pérez pero en esta ocasión figura la firma de Gabriel Navarro como secretario.

“Hay dos convocatorias con fechas distintas y firmas distintas, nada más y nada menos que la de la figura de secretario”, expresó López.

Pero según el candidato a presidente no fue la única irregularidad sino que también halló problemas en los padrones. “Es otra violación a las disposiciones estatutarias, la confección del padrón de socios en fecha posterior a la que manda el artículo 58°, que consigna: ´Con la misma anticipación de la convocatoria se deberá preparar un padrón de socios en condiciones de participar en el acto eleccionario o que deberán estar al día en el pago de la cuota social al mes inmediato superior a la fecha de elecciones a Asamblea´. Sin embargo el padrón difundido por la Junta Fiscalizadora lleva fecha 4/08/2025 lo que impidió la posibilidad de reclamos”, expresó López.

Además, el albardonero acusó el no cobro a socios históricos que habitualmente abonan con cobrador a domicilio y a los que no se les permitió ponerse al día para poder participar de la Asamblea. Con todo eso expuesto, López dijo que no acudiría a la Justicia sino que su intención únicamente era hacer pública la anomalía en la previa del acto eleccionario: “Por el bien del club decidido no acudir a instancias judiciales pero me veo en la obligación de poner en conocimiento a toda la comunidad de Desamparados.

Ante esa situación, desde el Club emitieron esta tarde un comunicado donde ratificaron la Asamblea: “La Comisión Directiva del Club Sportivo Desamparados informa que finalizado el proceso de revisión y adecuación por parte de la Junta Fiscalizadora de las dos listas presentadas, ambas han quedado habilitadas conforme al Estatuto. La Asamblea se llevará a cabo el viernes 15 con la primera citación a las 20 horas y el segundo llamado a las 21″, expresa el comunicado.