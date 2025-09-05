Tras la agresión al árbitro, fuerte sanción a Villa Obrera que quedó al borde del descenso La sanción se aplicó después de que un hincha le lanzara un pedazo de block a Sebastián Fernández. Quita de puntos, sanción económica y suspensión de cancha.

Este viernes se conoció el boletín del Tribunal de Penas de la Liga Sanjuanina de Fútbol que sancionó de manera dura a Villa Obrera. La sanción se da tras los incidentes ocurridos en el encuentro entre Villa Obrera y Colón Junior, disputado el pasado 24 de agosto en cancha del conjunto local.

El partido fue suspendido a los 38 minutos de juego debido a la agresión sufrida por un asistente Sebastián Fernández que recibió un golpe con un pedazo de block por parte de un hincha, lo que derivó en un informe lapidario y, finalmente, en una de las sanciones más severas de los últimos tiempos.

Lo cierto es que el Tribunal determinó:

-Derrota automática de Villa Obrera frente a Colón Jr.

-Deducción de nueve (9) puntos en la tabla de posiciones.

-Suspensión de la cancha por seis (6) fechas, sin ingreso de público local ni visitante.

-Prohibición de ingreso de público en general durante esas fechas, permitiéndose solo jugadores, cuerpo técnico y un cupo limitado de dirigentes.

Multas económicas equivalentes a 150 entradas generales por tres partidos, además de las sanciones previas que aún se encuentran impagas.

Villa Obrera queda al borde del descenso. Es que tenía 10 puntos y ahora pasará a tener solo 1, cuando restan 10 fechas para el final. La situación deportiva es crítica: el conjunto del barrio Villa Obrera queda a 21 puntos de San Lorenzo, equipo que hoy marca la línea de salvación fuera de la zona de descenso.

No es la primera vez que el club es sancionado por hechos de violencia en su estadio. El Tribunal recordó incidentes similares en partidos recientes frente a Minero y San Lorenzo, lo que influyó en la dureza del fallo.