"Cómplice". La tía recibió 14 años de pena. Presenció todo y no hizo nada.

El juez Raúl José Iglesias (Sala I, Cámara Penal) le dio la razón ayer al fiscal Gustavo Manini, al considerar probado que, la madrugada del 21 de julio del año pasado, una nena de 10 años con un leve retraso mental, no fue violada por uno de los supuestos delincuentes armados que entraron a la casa de sus tíos, en Chimbas, donde ella dormía. Y entendió que ese relato de los acusados, no fue más que un mero intento defensivo para no ser culpados, pues en realidad los hechos ocurrieron como relató la propia víctima: su tío la violó, su tía presenció la aberrante escena sin hacer nada para impedirlo pese a su desesperado pedido de auxilio, y luego la bañó para eliminar los rastros del delito y le cambió la ropa.

"Autor". Al changarín le dieron 15 años por violar a la nena.

El fiscal había pedido 15 años de cárcel para ambos acusados, pero ayer el magistrado condenó a 15 años al sujeto, un changarín de 40 años, y le aplicó un castigo de 14 años a su pareja, de 30 años (la identidad de ambos no se divulga para preservar a la víctima).



La defensora de los condenados, María Noriega, había pedido que los absolvieran. Ahora podrá reclamar en la Corte de Justicia.