Una mujer de 39 años que se encontraba desaparecida desde el 31 de mayo fue encontrada asesinada y enterrada en un baño de una obra en construcción de la casa que compartía con su pareja, que fue detenida como presunto autor de un femicidio, en el partido bonaerense de Pilar, informaron hoy fuentes judiciales y policiales.



La víctima, identificada por los voceros como Raquel Verónica Ibarrola (39), fue encontrada por canes de la policía enterrada en la casa situada en Salguero 2414 del barrio Luchetti de Villa Rosa, lugar que compartía con su pareja.



La denuncia de la desaparición de lbarrola había sido realizada el pasado domingo por su madre en la comisaría 6ta. de Villa Rosa, lo que dio inicio a una pesquisa y a la búsqueda policial, ordenada por el fiscal Gonzalo Acosta, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción de Delitos Conexos a la Trata de Personas de San Isidro.



Investigadores de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de San Isidro y de la comisaría de Villa Rosa llegaron al domicilio que la mujer -madre de tres hijos- compartía con su pareja, un hombre al que había conocido hace aproximadamente medio año, identificado como Matías Ezequiel Lemas (29).



Voceros judiciales indicaron a Télam que la pesquisa abordó distintas líneas investigativas, entre ellas, la que tenía a Lemas como sospechoso, quien como testigo, le dijo a la policía que habían discutido y que la mujer se había ido del hogar.



El fiscal Acosta mandó a investigar los movimientos de su tarjeta SUBE, pidió información en la Anses por si percibía y tenía tarjeta de Asignación Universal por Hijo (AUH), entre otras medidas dispuestas por protocolo.



Una de las dificultades era que Ibarrola actualmente estaba sin celular, porque lo tenía roto, y eso dificultó la pesquisa para intentar localizarla, confió uno de los investigadores que contó que lo mismo sucedía con su pareja, Lemas, quien no usaba un equipo de telefonía móvil.



"A partir de una serie de inconsistencias en sus dichos, decidimos inspeccionar a fondo la propiedad. Fuimos con la División Canes y encontramos el cadáver", dijo a Télam una fuente judicial.



Con los perros entrenados para detectar rastros humanos, las pesquisas encontraron un sector de tierra removida en el domicilio y al excavar hallaron el cuerpo de Ibarrola, asesinada de un golpe contundente en la cabeza, en la parte trasera de la casa, donde se estaba construyendo un baño.



"Estaba enterrada a un metro de profundidad aproximadamente. En un pozo que aparentaba que iba a ser un baño en una casilla en construcción. Los forenses detectaron traumatismos en el cráneo que podrían haber sido provocados a palazos o mazazos, pero no hallamos ninguna herramienta de esas en la casa", dijo a Télam uno de los investigadores judiciales de la causa.



La misma fuente indicó que "también había ropa enterrada en bolsas, como para simular que se había ido con parte de sus cosas".



Si bien se aguardaba que hoy se realice en la morgue de San Fernando la operación de autopsia que confirme las causas, la mecánica y la data de la muerte, en el lugar, los forenses mencionaron que llevaba "más de 72 horas" de fallecida, por lo que se cree que pudo ser asesinada el mismo miércoles que desapareció.



Tras el hallazgo del cadáver, Lemas quedó detenido a disposición judicial, acusado de "homicidio doblemente calificado por el vínculo y por haber sido cometido mediando violencia de género" (femicidio), hecho por el que será indagado en las próximas horas.



Al tratarse de un femicidio, el fiscal Acosta, cuya UFI se dedica a la investigación de todas las causas de averiguación de paradero del departamento judicial, convocó y derivó el expediente a su colega Manuel Cayuela de la UFI de Violencia de Género de Pilar, quien indagará al imputado en las próximas horas.



Los fiscales dispusieron también que la familia de la víctima reciba contención por parte de los profesionales del Área de Emergencia Psico-Social y referentes de la Dirección de Política de Género de la Municipalidad Pilar.



Los voceros aclararon que, en el ámbito de la justicia penal, no encontraron ninguna denuncia previa de Ibarrola contra el ahora detenido, aunque sí había denuncias de ella contra alguna otra expareja.