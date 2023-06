Adrián Serrano, hermano de Pablo, el hincha de River fallecido el sábado pasado en el Más Monumental, expresó que el hecho fatal fue "un accidente y una desgracia para toda la familia" del club de Núñez.



"Mi hermano estaba teniendo un problema en las manos, como que no tenía mucha fuerza. Seguramente que, al querer agarrarse y treparse a esa baranda perdió el equilibrio, más allá del impulso, y no se pudo sostener; ésa es nuestra hipótesis. Fue un accidente y una desgracia muy triste para toda la familia de River", dijo Serrano en una entrevista concedida a Telefé Noticias.



Pablo Serrano cayó desde la tribuna Sívori Alta durante el partido contra Defensa y Justicia, por la 19na. fecha de la Liga Profesional de Fútbol, que fue suspendido a los 26 minutos del primer tiempo, cuando ambos equipos estaban igualados sin goles.



"Fue una tragedia, un accidente. Nadie lo empujó y nunca fue su intención querer tirarse ni suicidarse, como se dijo en muchos lugares. Queremos que eso quede bien claro, más que nada por su hija. Estamos tratando de ser lo más fuertes posible para poder sobrellevar esta situación", indicó el hermano de Pablo.



Al mismo tiempo agradeció el trato brindado por la dirigencia del club: "Enseguida se pusieron a disposición. Ignacio Villarroel (vicepresidente segundo) puso a disposición a una psicóloga para contención, porque no había forma de consolar a su hija".



Y agregó: "La dirigencia nos acompañó en todo momento y nos está ayudando. River estuvo con nosotros y siempre va a estar con nosotros", finalizó.