El video dura un minuto y es pura angustia. Una mujer, con los ojos morados y llorando todo el tiempo, le pide a una jueza de Familia de la localidad de Concarán, San Luis, que la ayude. Las marcas visibles que lleva en su cuerpo fueron el resultado de haberse resistido a un hombre que quiso tener relaciones sexuales con ella. Se negó y él le rompió un ladrillo en la cabeza.

La mujer plagada de moretones es Andrea De Luca y el hombre que la golpeó con saña no era ningún desconocido:la acosaba desde hace más de un año.

Internada desde el sábado en el hospital del pueblo, ruega que alguien la ayude porque tiene miedo de volver a su casa. “Acá me siento protegida pero vivo con miedo. Tengo miedo que este hombre entre y me mate”, le contó al sitio SanLuis24. "Si no fuera porque alcancé a empujarlo (al agresor) y cerrar la puerta me mataba”, dijo.

Andrea, que vende pastelitos en la calle, teme encontrarse en cualquier rincón con su atacante una vez más o, incluso, que su familia pueda sufrir alguna represalia. "Mis tres hijos están estudiando en la facultad, yo también estudio. Pero me da vergüenza que me vean así", relató.

En las últimas horas, la jueza Daniela Estrada dispuso una restricción de acercamiento pero la mujer tiene miedo de que no se cumpla. Ahora, espera a que la Justicia avance con una causa sobre el atacante.