Caso Emir Barboza: liberaron a uno de los detenidos, pero sigue imputado en la causa

La investigación por el asesinato de Emir Barboza, el niño de 8 años que murió tras recibir un disparo durante una gresca vecinal en el barrio Valle Grande , sumó este miércoles una nueva resolución judicial. El juez de Impugnación Benedicto Correa decidió otorgar la libertad a uno de los imputados, Cristian Guajardo Carrizo, aunque continuará siendo investigado dentro del expediente.

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La audiencia se realizó este miércoles y tuvo como eje un recurso horizontal presentado por los abogados defensores de los siete detenidos adultos involucrados en la causa. La medida buscaba obtener una segunda revisión de la resolución dictada por el juez de Impugnación Daniel Guillén, quien semanas atrás había ordenado que todos los acusados regresaran al Penal de Chimbas.

Esa decisión de Guillén había revocado el fallo previo de la jueza de Garantías Mabel Moya, que establecía prisión domiciliaria para los imputados más comprometidos con la investigación y libertad bajo determinadas condiciones para el resto .

Las pericias (dermotest) determinaron que tres de los imputados por el crimen del niño Emir Barboza dieron positivo a la presencia de restos de pólvora en sus manos: Dante Emanuel Carrizo, Hernán Ariel Carrizo y Gonzalo José David Santander. Sin embargo, para el fiscal Francisco Nicolía todos debían seguir detenidos para no poner en riesgo la investigación.

Tras analizar los planteos de las defensas, Correa resolvió confirmar parcialmente la decisión de Guillén. En ese marco, dispuso la libertad de Cristian Guajardo Carrizo, aunque aclaró que la medida no implica su desvinculación de la causa ni un sobreseimiento, por lo que seguirá sometido al proceso judicial.

Así lo confirmó su abogado defensor, Miguel Ángel Gelvez, en una entrevista dada a Canal 13 San Juan a la salida de la audiencia. Según expresó, ni las pericias ni testigos vinculan a su defendido como responsable de la muerte del niño.

La audiencia se desarrolló mediante videoconferencia. Participaron el juez Benedicto Correa, la fiscal Silvina Gerarduzzi y los imputados conectados vía Zoom, mientras que los abogados defensores Nicolás Camozzi, Jorge Videla, Miguel Ángel Gelvez, Jorge Olivera Legleu y Marcelo Antonio Abarca siguieron la instancia desde la Sala 9 de Tribunales.

Tras la resolución, las defensas comenzaron a preparar nuevos planteos. El abogado Nicolás Camozzi, representante de Alan Bazán, confirmó que ya se encuentran incorporados al expediente los resultados de la pericia balística y adelantó que solicitará una nueva audiencia para pedir la libertad de su defendido. Otros abogados también prevén realizar presentaciones similares en los próximos días.

El antecedente: todos habían sido enviados al Penal de Chimbas

La situación procesal de los imputados había cambiado drásticamente cuando el juez Daniel Guillén resolvió hacer lugar al planteo de la Fiscalía y revocar las medidas menos gravosas que había dispuesto la jueza Moya.

Con esa decisión, Gonzalo Orostizaga, Alan Bazán, Cristian Guajardo, Jonathan Carrizo, Gonzalo Santander, Dante Carrizo y Hernán Carrizo fueron trasladados al Servicio Penitenciario Provincial para cumplir prisión preventiva durante tres meses.

Guillén había fundamentado su resolución en el riesgo de entorpecimiento de la investigación, al considerar que todavía restaban testimonios y medidas de prueba relevantes para esclarecer el hecho.

Un crimen que sigue sin autor determinado

A pesar de las numerosas pericias, declaraciones y detenciones realizadas desde octubre pasado, la investigación todavía no logró establecer quién efectuó el disparo que terminó con la vida de Emir Barboza.

Por esa razón, la Fiscalía continúa avanzando con nuevas medidas de prueba para reconstruir lo ocurrido durante aquella violenta disputa vecinal en el barrio Valle Grande que derivó en una de las tragedias más conmocionantes de los últimos años en San Juan.

La reciente liberación de Cristian Guajardo Carrizo marca un nuevo capítulo en una causa que sigue abierta y que aún busca determinar las responsabilidades penales por la muerte del niño.