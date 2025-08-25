Cómo fue el brutal crimen del bebé Yutiel por el que fue condenado el presunto asesino del jubilado Alday Ángel Nahuel Flores vuelve a estar en problemas.

En 2018, la jueza de Menores María Julia Camus confirmó que Ángel Nahuel Flores –ahora detenido por el asesinato de Mario Alday– cometió junto a su hermano Jonathan uno de los crímenes más conmocionantes de la provincia: el que acabó con los días del bebé Yutiel Castro (tenía 1 año y 7 meses) el 8 de mayo de 2014, a causa de una violenta trompada que le destruyó el hígado y le causó una hemorragia imparable.

La magistrado condenó al menor de los Flores a 10 años de cárcel, y su fallo ocurrió 20 meses después de que el tribunal de la Sala II de la Cámara Penal aplicara a Jonathan Flores prisión perpetua por homicidio agravado por alevosía, y a su hermano lo declarara responsable por ser menor (tenía 17 años) y pasara el caso para una sentencia en el fuero de Menores, dijeron fuentes judiciales.

Los hermanos Flores usurpaban una panadería abandonada de Villa del Carril, Capital, donde fue a parar el niño con su madre, Joana Castro. La chica (muerta luego en un accidente) esa vez salió a prostituirse y encargó el niño a los hermanos, quienes lo mataron de una piña, como brutal corolario de una cadena de ataques.

El bebé era hijo de Joana Castro, una joven de 22 años, adicta a las drogas y prostituta. La noche previa al crimen había salido a justamente prostituirse, dejándoles el niño -según fiscalía- a los hermanos, que por entonces usurpaban una panadería abandonada en Villa del Carril, Capital. Allí, en un lugar sucio, sin luz, ni agua, el mayor de los Flores le había dado alojamiento a Joana que en principio estuvo presa por el crimen y luego salió, pero quedó procesada por lesionar a su hijo, pues una pericia demostró que las mordeduras en el cuerpo del bebé eran de su propia madre. Ya libre, la joven volvió a quedar embarazada y seis meses después del crimen, murió en un accidente de tránsito en Rawson.

Para fiscalía, Nahuel fue el autor material del crimen ante la complicidad omisiva de su hermano, porque aquella madrugada el niño estaba enfermo, no paraba de llorar y Nahuel ‘lo aniquiló’ de una piña para acallar su llanto.

Sospechoso del crimen de Alday

El caso del brutal homicidio de Mario Alday, el jubilado de 74 años encontrado maniatado, con golpes en el rostro y con su vivienda incendiada en Villa del Carril, Capital, sumó en las últimas horas un giro trascendente. La Policía detuvo a Ángel Nahuel Flores, un joven que había salido del Penal de Chimbas recientemente y que ahora es señalado como principal sospechoso del hecho.

Flores fue arrestado en plena vía pública en Angaco, mientras se realizaban allanamientos en la casa donde vivía con su madre. Las imágenes de cámaras de seguridad lo habrían captado ingresando al domicilio de la víctima, prueba que lo ubica directamente en la escena del crimen.