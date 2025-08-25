Cae un nuevo sospechoso por el crimen de Alday: antes había matado brutalmente a un bebé Se trata de Ángel Nahuel Flores, condenado por el asesinato del bebé Yutiel Castro.

El caso del brutal homicidio de Mario Alday, el jubilado de 74 años encontrado maniatado, con golpes en el rostro y con su vivienda incendiada en Villa del Carril, Capital, sumó en las últimas horas un giro trascendente. La Policía detuvo a Ángel Nahuel Flores, un joven que había salido del Penal de Chimbas recientemente y que ahora es señalado como principal sospechoso del hecho.

Flores fue arrestado en plena vía pública en Angaco, mientras se realizaban allanamientos en la casa donde vivía con su madre. Las imágenes de cámaras de seguridad lo habrían captado ingresando al domicilio de la víctima, prueba que lo ubica directamente en la escena del crimen.

El nombre de Flores no es ajeno para la Justicia sanjuanina: estuvo implicado en el resonante caso de 2014 por el homicidio del bebé Yutiel Castro, ocurrido también en Villa del Carril, barrio en el que residía por entonces.

Hasta ahora, el único detenido era Iván Armando Gamboa, de 34 años, conocido limpiavidrios en la zona del Hospital Rawson. Él había quedado vinculado por registros fílmicos y otros elementos, y permanece alojado en el Penal de Chimbas. Sin embargo, con la captura de Flores, las hipótesis de los investigadores tomaron un nuevo rumbo: todas las sospechas se concentran ahora en que sería el autor material del crimen.

La UFI Delitos Especiales continúa con las diligencias para determinar el grado de responsabilidad de cada uno.