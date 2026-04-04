    • 4 de abril de 2026 - 12:42

    Córdoba: salió de la pileta, agarró un micrófono y murió electrocutado

    El hombre tenía 50 años. Personal médico intentó resucitarlo, pero no sobrevivió.

    Tragedia en Córdoba.

    Tragedia en Córdoba.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

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    Todo pasó durante la tarde de este viernes, en una casa ubicada en la calle Argandoña al 4600, en el barrio Acosta, situado en el sudeste de la capital provincial.

    El hombre tenía 50 años y, de acuerdo con la información publicada por el portal cordobés El Doce, estaba disfrutando del día en familia cuando sufrió la descarga.

    Según contó el papá de la víctima a la Policía, el hombre había salido de la pileta cuando, aún mojado, agarró un micrófono que estaba conectado a la corriente eléctrica y sufrió una descarga eléctrica fatal.

    Los familiares llamaron inmediatamente a los servicios de emergencia para pedir asistencia médica. Cuando los profesionales llegaron al domicilio se encontraron con el hombre electrocutado.

    Intentaron reanimarlo, pero pese a los esfuerzos de los especialistas no sobrevivió y fue declarado muerto en el lugar. Las autoridades iniciaron una investigación para determinar las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

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