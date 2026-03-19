Cuáles fueron los últimos movimientos de Esmeralda, la nena de 2 años desaparecida en Córdoba

Capital: pareja de delincuentes salió a robar de nuevo, esta vez con su hija menor de edad

La nena de dos años estaba en la vivienda con su mamá, Tania López, que la vio por última vez cerca de las 14.30. Según describió, la perdió de vista “un segundo” mientras preparaba el almuerzo. “Alguien me sacó a mi hija”, afirmó en diálogo con TN y pidió que se la devuelvan.

Los últimos movimientos de Esmeralda fueron los habituales; su tía, Florencia, contó que si bien es una nena “inquieta”, siempre “sale afuera y vuelve adentro de la casa” . Sin embargo, esta vez, habría salido a la puerta de la vivienda, ubicada en la calle Santiago Ayala esquina Pablo Trullenque, en el barrio San José Obrero, y no la vieron más. “Nosotras siempre estuvimos pendientes de mi hija, es imposible que me digan a mí que yo la descuidé. Fue un segundo”, explicó Tania completamente desesperada por volver a ver a su hija.

La mujer contó que ella y la nena viven en la casa de sus padres, en pleno descampado. “La verdad es que no sé qué pasó con mi hija. No sé, para mí se la han llevado”, expresó. Florencia, por su parte, reforzó la idea de que la desaparición de su sobrina está ligada a un secuestro: “Alguien se la llevó. Alguien la agarró, la cruzó por el campo y seguro alguien la tiene".

“Yo soy una mujer que labura por mis hijos y busco lo mejor siempre para los dos. Que me pase esto es muy injusto.Yo lo único que quiero es a mi hija. Nada más, quiero a mi hija”, cerró Tania. “Yo soy una mujer que labura por mis hijos y busco lo mejor siempre para los dos. Que me pase esto es muy injusto.Yo lo único que quiero es a mi hija. Nada más, quiero a mi hija”, cerró Tania.

Cómo sigue el operativo de búsqueda de Esmeralda

Ayer a las 17.45, poco más de tres horas después de la desaparición, las autoridades informaron que la búsqueda se está llevando a cabo de forma intensa por parte del personal de Bomberos Voluntarios.

“Hemos incorporado equipos de detección térmica, de rescate en altura, equipos de drones que vamos a ir sumando y también vamos a incorporar perros de búsqueda y más personal”, detallaron en un comunicado difundido por el medio TDC. “Hemos incorporado equipos de detección térmica, de rescate en altura, equipos de drones que vamos a ir sumando y también vamos a incorporar perros de búsqueda y más personal”, detallaron en un comunicado difundido por el medio TDC.

La Fiscalía de Instrucción Múltiple Nº 2 de la ciudad de Cosquín solicita la colaboración de la población con el fin de dar con el paradero de la nena. La menor es de contextura física delgada, tez blanca, cabello largo y ondulado castaño oscuro a la altura de los hombros; tiene ojos marrones y mide 60 cm de altura aproximadamente.

Al momento de su desaparición vestía un body de color gris claro, mangas largas, estaba descalza y sin pañales. Ante cualquier dato sobre su paradero, se solicita la urgente comunicación con la Línea 134.