Detuvieron a un hombre que amenazó con un arma a un anciano de 81 años, quien había sufrido un robo El sujeto tenía en su poder una escopeta calibre 16.

En las últimas horas, personal policial detuvo a un hombre que amenazó con un arma de fuego a un vecino, quien había sido víctima de un robo en su domicilio.

Según las fuentes, el hecho ocurrió en una vivienda de Chimbas, cuando su propietario, un abuelo de 81 años, llegó y notó que habían forzado la puerta trasera. Estaba junto a su hijo y descubrieron que le habían llevado varios objetos.

Mientras investigaba el hecho con su hijo, se encontraron con Luis Fernando Citkovic, quien los amenazó con una escopeta calibre 16 sin cartuchos. La policía llegó al lugar y procedió a la aprehensión de Citkovic y al secuestro del arma. El ayudante fiscal Eder Martin intervino en el caso y dispuso las medidas correspondientes.

Por el momento, se desconoce si tuvo algo que ver con el robo.