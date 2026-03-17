El ex piloto de la Gobernación, Walter Gallardo, debió hacer un aterrizaje de emergencia en Iglesia

El ex piloto de la Gobernación, Walter Gallardo, debió realizar un aterrizaje forzoso en una zona minera. No sufrió lesiones y se encuentra en buen estado de salud.

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Un momento de preocupación se vivió en horas del mediodía tras conocerse un incidente aéreo en el departamento Iglesia donde inicialmente se informó sobre la posible caída de un helicóptero.

De inmediato, las autoridades comenzaron a realizar consultas para obtener información precisa sobre lo ocurrido, mientras crecía la incertidumbre en torno al estado del piloto y las circunstancias del hecho.

Con el correr de las horas, se confirmó que no se trató de un accidente con consecuencias graves, sino de un aterrizaje de emergencia. Según informó personal de la Comisaría 16ª, tras entrevistar al jefe de seguridad de la mina Los Azules, ubicada en la estancia Guañizuil, el piloto logró descender la aeronave sin sufrir daños.

El protagonista del episodio es Walter Gallardo, el reconocido ex piloto de la Gobernación de San Juan, quien se encontraba al mando del helicóptero al momento del incidente. Afortunadamente, se encuentra en buen estado de salud y no requirió asistencia médica, según indicaron fuentes policiales.