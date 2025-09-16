El padre del sanjuanino asesinado en Chile no descarta que lo hayan apuñalado “por ser argentino”: el relato de cómo fue el ataque Leonardo Olivera dijo que recibió la versión de que el ataque a su hijo Gabriel podría haber estado motivado por los incidentes ocurridos semanas atrás entre hinchas de Independiente y Universidad de Chile.

“Todavía no caigo de que esto ha pasado”, dijo, sin consuelo, Leonardo Olivera desde Chile, donde espera poder trasladar el cuerpo de su hijo Gabriel Tomás Olivera Silva asesinado el fin de semana pasado de una puñalada en el tórax. El hecho ocurrió en la localidad de Vallenar, en el norte chileno al sur de Copiapó y fueron detenidas cuatro personas.

En contacto con Radio Sarmiento, el hombre relató cómo está atravesando esta tragedia, buscando también una explicación a lo sucedido a su hijo de 22 años que hacía un año que estaba en Chile, en distintos lugares “y nunca había tenido ningún problema con la justicia”.

Respecto a lo ocurrido, Olivera contó que le contaron que por las “cámara se vio por intermedio de las cámaras, que lo abordaron dos motos, cuatro personas, que hubo un intercambio de palabras, y se ve lo que pasó, que le dieron una puñalada a la altura del tórax, lo han llevado de Copiapó al hospital más cercano y mi hijo no pudo mantenerse con vida.

Los detenidos un mayor de 40 años, oriundo acá de la vecina provincia de Chile, ya están detenidas, detenidas son las cuatro personas que han estado en el hecho, están detenidas, y bueno, estamos a disposición que el juez, a ver cómo sigue la parte legal acá de Chile.

Relató que desconoce si el agresor lo conocía a Gabriel. “Con el paso de las horas me dirán que ha pasado, cómo ha sido el hecho. Hasta ahora es lo que se vio en las cámaras, pero hay dos testigos” aseguró Olivera.

Relato “que lo abordan, que él está sentado y mi hijo ha sido artesano, malabarista , que estaba ahí, hay un intercambio de palabras, se paran las dos motos, y bueno, se bajan, y ahí es como que hubo una pelea entre ellos, unas discusiones, y pasó lo que ha pasado.

Olivera dijo que “ellos están trabajando de oficio. Me manejaré a través de fiscalía, porque acá no no es como en Argentina que se hace una denuncia.

El padre contó que tres días del hecho se habían comunicado con Gabriel por WhastApp, que solía contactarse con su madre. En esa comunicación contó que estaba en Copiapó “parando en una estación de servicio, esa gente, el playero, nos han ayudado mucho también comunicando lo que había pasado”, aseguró Olivera, quien además que carabineros logró contactar a la familia de Gabriel por “el número de teléfono que tenía en la campera” que era la el de su mamá.

Respecto a si los recientes hechos entre las hinchadas de Independiente y Universidad de Chile podrían haber sido el móvil del ataque, Olivera no lo descartó. “Sí, me han llegado unas versiones así. Lo que sí sé es que estoy tranquilo, en el sentido que carabineros se han comunicado con nosotros y en ningún momento he tenido, del año que estuvo acá. El único problema que ha tenido ha sido ese día y que fue la desgracia que pasó”.

“El se movía por todo el país. Pero nunca tuvo un problema en ningún lado. También están averiguando la ocurrido acá, porque él dice que ha defendido a un amigo, que él estaba con otra persona más, y que ha defendido a un amigo, por defender al amigo le ha pasado eso”.

Yo hablé con él, le pregunté cuando iba a volver, le dije “¿querés que te busque, hijo?” y el me dijo “No, si estoy bien, Pa” compartió el padre, quebrándose su voz.

Agradeció a Marcelo Orrego y al gobierno de San Juan , que se comunicaron con el para ayudarle a gestionar el traslado del cuerpo de su hijo. ” Estoy agradecido a todo el pueblo de San Juan”, dijo Olivera que adelantó que el traslado se realizará con una cochería hasta el límite y una empresa sanjuanina lo trasladará hasta la provincia.