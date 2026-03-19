El terrorífico crimen de Germán Bersbergi: lo mataron a martillazos y la principal sospechosa es una chica de 18 años

Avanza a pasos firmes la investigación por la muerte de Germán Bersbergi , un joven de 26 años y conocido vendedor de verduras en Concepción de la Sierra que ayer por la madrugada fue hallado muerto en su vivienda, en la provincia de Misiones . Actualmente la causa tiene a una única sospechosa, una chica de 18 años con quien se presume la víctima tenía una relación casual.

Tras primeras pericias e informes de autopsia, se pudo confirmar que el joven sufrió una muerte violenta. Fuentes con acceso al expediente consultadas por El Territorio señalaron que Bersbergi no sufrió una muerte inmediata: al contrario, habría salido del inmueble donde vivía buscando ayuda.

Voceros apuntaron que el joven llegó a ingresar a la comisaría local solicitando información de su pareja durante la noche. Luego, cerca de las 5 de la mañana al regresar a su casa, se habría desvanecido.

Por la mecánica de lo sucedido y las lesiones reconocidas en diferentes partes del cuerpo, todo apunta a que Bersbergi fue atacado con un martillo. Uno de los golpes fue en la cabeza. Algo que, horas después, le habría provocado pérdida de consciencia y la consecuente muerte.

Respecto al rol de la actual detenida, este medio pudo saber que la joven habría intentado construirse una coartada, versión que finalmente ante autoridades judiciales negó. Por un lado, su vinculación con el caso fue casi inminente por los objetos que se secuestraron en su poder (un martillo y una prenda de vestir de la víctima) y después de que en el núcleo familiar de la joven apuntaran que no se supo de ella durante todo el fin de semana.

Sin embargo, lo fundamental surgió a pocas horas de descubierto el homicidio. Es que, según señalaron testigos claves en la pesquisa, la sospechosa se habría dirigido a la casa de su ex pareja durante la madrugada del martes pidiendo ayuda por un supuesto ataque que habría sufrido.

Fue en la vivienda de su ex donde, finalmente, fue arrestada. En su poder, se secuestró un martillo que será sometido a las pericias genéticas correspondientes para confirmar o descartar que se trata del arma homicida.

En simultáneo, y como parte de la instrucción que recién comienza, desde el Juzgado de Instrucción Cuatro de Apóstoles se solicitarán pericias telefónicas y de geolocalización de los teléfonos de la víctima y de la sospechosa.

Se prevé que este viernes sea la correspondiente audiencia indagatoria, instancia en la que la joven también podrá declarar y dar su versión de los hechos, si así lo decide. Ya que las garantías constitucionales permiten que cualquier persona bajo sospecha de un delito pueda abstenerse de declarar.