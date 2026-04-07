Falsos policías atrincherados: la confesión de uno de los detenidos que desató un escándalo en Tribunales

La audiencia contra los falsos policías , que robaron en Rivadavia y después se atrincheraron en Capital, derivó en un caos tras las declaraciones explosivas de un imputado: "Fuimos a buscar lo que es nuestro". No es para menos su testimonio. En el asalto se llevaron plantas de marihuana, celulares y 7 millones de pesos entre otras cosas.

Líder de la banda de falsos policías, más complicado: le sumaron un nuevo delito por tenencia de arma

La declaración espontánea dejó a los abogados defensores sin margen de maniobra. Lo que comenzó como una acusación por un asalto comando terminó revelando una presunta trama de traiciones narco y versiones cruzadas que forzaron renuncias y pedidos de cuarto intermedio.

El imputado Román Núñez rompió el silencio y, contrariando la estragedia defensiva que había pactado con su abogado Nicolás Gómez Camossi, confesó la autoría del hecho. Según su testimonio, no se trató de un simple robo, sino de un ajuste de cuentas por una sociedad previa con el damnificado.

La confesión de Núñez: "Fuimos a buscar lo nuestro"

"Nosotros cometimos este delito porque teníamos una asociación con el muchacho", afirmó Núñez, explicando que la víctima les habría mentido diciendo que la policía había incautado una plantación de marihuana que les pertenecía a todos. Al enterarse de que el hombre planeaba comprar un auto con las ganancias, decidieron irrumpir en su casa. Núñez incluso cuestionó la legalidad de la víctima: "¿Por qué levantan cargo contra nosotros si estamos yendo a buscar droga que ni siquiera sé si tendrá permiso para cortar toda esa cantidad?". "Nosotros cometimos este delito porque teníamos una asociación con el muchacho", afirmó Núñez, explicando que la víctima les habría mentido diciendo que la policía había incautado una plantación de marihuana que les pertenecía a todos. Al enterarse de que el hombre planeaba comprar un auto con las ganancias, decidieron irrumpir en su casa. Núñez incluso cuestionó la legalidad de la víctima: "¿Por qué levantan cargo contra nosotros si estamos yendo a buscar droga que ni siquiera sé si tendrá permiso para cortar toda esa cantidad?".

Las declaraciones, especialmente la de Núñez, provocaron una reacción de shock en los letrados. Se observó al abogado César Jofré haciendo señas de "cerrar la boca", mientras otros se tomaban la cabeza. El doctor Nicolás Gómez Camossi, defensor de Núñez, renunció a la representación de inmediato, manifestando que el testimonio de su cliente "desestructuró totalmente su teoría del caso" y burló el consejo legal que le había brindado. Debido a la gravedad de las admisiones, el juez otorgó 48 horas para que se designen nuevos defensores.

Debacle en la defensa de los falsos policías y renuncia en vivo

1d3a533e-e9f7-4432-84ca-5d4dc906e99c Nicolás Gómez Camossi renunció a la defensa de Núñez tras la confesión espontánea que hizo ante el juez Guillermo Adárvez. DIARIO DE CUYO

La versión de Pablo Flores: "Me metí ahí por miedo"

Por su parte, otro de los detenidos, Pablo Flores ofreció un relato radicalmente distinto para intentar despegarse de la banda. Según Flores, él venía de trabajar y pasó por el Barrio Manantial únicamente para "comprar droga". Al salir, vio un despliegue policial con personas reducidas en el suelo y, debido a que tiene una condena anterior, entró en pánico.

"En vez de devolverme corriendo... empujé la puerta de su casa (de Alexis Colombo) y me metí adentro", declaró Flores, asegurando que se encontró con el resto de los sospechosos de casualidad minutos antes de ser detenido. "No me gustaría volver a la cárcel por algo que no cometimos", concluyó ante el juez. "En vez de devolverme corriendo... empujé la puerta de su casa (de Alexis Colombo) y me metí adentro", declaró Flores, asegurando que se encontró con el resto de los sospechosos de casualidad minutos antes de ser detenido. "No me gustaría volver a la cárcel por algo que no cometimos", concluyó ante el juez.

Delitos imputados y antecedentes

La fiscalía, representada por el fiscal Miguel Ángel Gay y los ayudantes fiscales José Salinas y Nicolás Zapata, imputó a los seis detenidos (Benjamín Rosales, Rodrigo Tantén, Alexis Colombo, Pablo Flores, Jorge Mercado y Román Núñez) por los siguientes delitos: robo agravado por el uso de arma de fuego, en poblado y en banda; usurpación de títulos y honores (por fingir ser policías) y abuso de arma y portación de arma de guerra.

A Alexis Colombo se le sumó la tenencia de arma de guerra por el arsenal hallado en su domicilio.

Sobre el perfil de los acusados, se detalló que todos cuentan con antecedentes condenatorios, con excepción de Rosales y Tantén, quienes no tienen condenas pero sí poseen pedidos de captura activos en las provincias de San Juan y Mendoza.

Los abogados que estuvieron en la defensa de los imputados fueron Joaquín Moine, Jorge Olivera Legleu, César Jofré, Nicolás Gómez Camossi y los defensores oficiales Carlos Fleury y Hugo Trigo

El botín y el arsenal secuestrado

El operativo en el Barrio Manantial permitió recuperar parte de lo sustraído en la vivienda de calle Entre Ríos y hallar elementos que complican a la banda.

Se encontraron fajos de billetes en diversos puntos, incluyendo 391.000 pesos ocultos en la pata de una cama y sumas adicionales en mesas de luz, además de pesos chilenos. También hallaron siete plantas de marihuana, 450 gramos de sustancia seca, picadores ("pica pica") y frascos con material vegetal.

Por otro lado, encontraron un chaleco protector negro, esposas marca Alcatraz, una muslera y correajes profesionales. Por último, un termo marca Stanley con su caja original y un juego de mate blanco de la misma marca.

La investigación continúa mientras se analizan los restos de un disparo efectuado durante la huida, cuya marca quedó registrada en la pared de la vivienda asaltada.