Tensión en nueva audiencia por los falsos policías atrincherados en el barrio Manantial

Los detenidos se mostraron ofuscados por la presencia de la prensa y pidieron que no se tomaran imágenes. La sala estuvo colmada de efectivos y familiares.

Momentos de tensión se vivieron este martes en la sala 9 durante una nueva audiencia por el caso de los falsos policías que se atrincheraron en el barrio Manantial.

Antes del inicio de la jornada judicial, algunos de los seis detenidos manifestaron su malestar por la presencia de la prensa y solicitaron que no se tomaran fotografías. La situación generó un clima tenso en la previa de la audiencia.

falsos policias2026(1) Falsos policías, molestos por la presencia de los medios. El recinto estuvo colmado, con una importante presencia de efectivos policiales y familiares de los acusados, además de los abogados defensores y los fiscales intervinientes.