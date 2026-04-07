    • 7 de abril de 2026 - 11:58

    Tensión en nueva audiencia por los falsos policías atrincherados en el barrio Manantial

    Los detenidos se mostraron ofuscados por la presencia de la prensa y pidieron que no se tomaran imágenes. La sala estuvo colmada de efectivos y familiares.

    Falsos policías atrincherados, frente al juez.

    Falsos policías atrincherados, frente al juez.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Momentos de tensión se vivieron este martes en la sala 9 durante una nueva audiencia por el caso de los falsos policías que se atrincheraron en el barrio Manantial.

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    Antes del inicio de la jornada judicial, algunos de los seis detenidos manifestaron su malestar por la presencia de la prensa y solicitaron que no se tomaran fotografías. La situación generó un clima tenso en la previa de la audiencia.

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    Falsos polic&iacute;as, molestos por la presencia de los medios.

    Falsos policías, molestos por la presencia de los medios.

    El recinto estuvo colmado, con una importante presencia de efectivos policiales y familiares de los acusados, además de los abogados defensores y los fiscales intervinientes.

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