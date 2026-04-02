Gran operativo en Barrio Manantial por delincuentes atrincherados

Un fuerte operativo por inseguridad mantiene cercado el Barrio Manantial en Capital, donde sospechosos de un asalto están atrincherados.

Momentos de alta tensión se viven en el Barrio Manantial, en Capital, donde la Policía de San Juan desplegó un amplio operativo ante un atrincheramiento de delincuentes. El procedimiento se inició tras una persecución y mantiene en alerta a toda la zona.

De acuerdo a las primeras informaciones, los sospechosos se habrían refugiado en un departamento del complejo habitacional luego de cometer un asalto en Rivadavia. La Policía rodeó el lugar y espera una orden judicial para avanzar con el allanamiento, mientras se mantiene un fuerte control en los accesos.

Inseguridad en San Juan: operativo y tensión en Capital El despliegue incluye la participación de grupos especiales como el GERAS, preparados para intervenir en caso de que la situación escale. Hasta el momento se trata de 5 personas atrincheradas, lo que obliga a las fuerzas a actuar con máxima cautela.

Fuentes vinculadas al procedimiento indicaron que todo comenzó con una persecución que terminó dentro del barrio. Allí, los presuntos delincuentes, que habrían cometido el robo de 7 millones de pesos, decidido atrincherarse, generando un escenario de riesgo que requiere intervención especializada.

Esperan orden judicial para avanzar Mientras tanto, la zona permanece completamente cercada y bajo custodia policial. Las autoridades aguardan la orden judicial correspondiente para ingresar al departamento y proceder con las detenciones.