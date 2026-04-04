Extendieron la detención de los falsos policías atrincherados en el barrio Manantial con droga, dinero y armas

En una audiencia celebrada este sábado, la Justicia de San Juan resolvió prorrogar por 72 horas la detención de los seis hombres acusados de integrar una peligrosa banda de "falsos policías". El Ministerio Público Fiscal- con la participación del fiscal Miguel Gay y los ayudantes fiscales José L. Salinas Molina y Nicolás Zapata-solicitó este plazo adicional debido a la extrema complejidad de la causa, que involucra un violento asalto, el secuestro de un arsenal y un importante cargamento de estupefacientes.

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La medida busca otorgar tiempo suficiente a los investigadores para analizar la profusa evidencia recolectada tras el megaoperativo en el barrio Manantial y determinar el alcance real de la organización criminal.

El caso, que conmocionó a la provincia, se originó el pasado jueves en una vivienda de Rivadavia. Bajo la modalidad de falso allanamiento, seis delincuentes encapuchados y armados irrumpieron al grito de "¡La policía, abra!".

Una vez dentro de la vivienda, los malvivientes desplegaron una violencia inusitada que comenzó con la agresión al propietario, quien fue golpeado mientras aún dormía. En medio del caos, su pareja y tres menores de edad se vieron obligados a refugiarse en una habitación para protegerse de las amenazas. Para dar credibilidad al engaño y concretar la simulación, los delincuentes portaban chalecos con inscripciones oficiales, gorras y esposas, culminando el traumático episodio con un acto de intimidación al efectuar un disparo contra una de las paredes antes de emprender la huida.

El botín y el arsenal secuestrado

Gracias al rastreo satelital del sistema Cisem 911, la policía logró localizar a los sospechosos en un departamento del barrio Manantial (conocido popularmente como Los Manantiales), donde se produjo un tenso atrincheramiento que requirió la intervención del grupo GERAS.

Tras la rendición de los acusados, los efectivos hallaron elementos que vinculan a la banda con el narcotráfico y el crimen organizado:

Entre los elementos incautados durante el procedimiento, el personal policial logró el secuestro de casi 7 kilos de cogollos de cannabis y once plantas de marihuana, cuya valuación en el mercado ilegal asciende a unos $40.000.000. Además de la droga, los efectivos hallaron alrededor de $700.000 en efectivo y un peligroso arsenal compuesto por al menos tres armas de fuego cargadas. Para completar el engaño del falso allanamiento, los delincuentes contaban con un kit de equipo policial que incluía chalecos, esposas y gorras de la fuerza.

Complejidad de la causa

La decisión de extender la detención responde a la necesidad de cruzar datos entre el violento robo y la tenencia de una cantidad de droga que excede largamente el consumo personal, apuntando a una red de comercialización.

Los seis detenidos, cuyas edades oscilan entre los 21 y 42 años, permanecerán incomunicados mientras se completan las pericias balísticas y el análisis de los teléfonos celulares secuestrados, piezas clave para identificar si existen más ramificaciones de esta banda en la provincia.