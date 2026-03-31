"Fui apedreada, no tengo apoyo de las mujeres": la queja de la madre de la menor de 12 años violada y embarazada.

En medio del conmocionante caso que se investiga en San Juan , la madre de la menor de 12 años que cursó un embarazo denunció que está siendo hostigada en su propio hogar y aseguró que fue atacada tras la viralización del hecho.

Madre de la niña embarazada en San Juan: "Yo no sabía que de noche se le metía en la cama a mi hija"

Nena de 12 años embarazada en San Juan: la víctima sigue internada y hay un detenido del círculo familiar

La mujer, identificada como Y.V., atraviesa una situación de fuerte tensión en el departamento 25 de Mayo , donde se realizaron manifestaciones para exigir justicia. Sin embargo, según su relato, esas protestas derivaron en hechos de violencia.

“Hicieron un conventillo. Vinieron a tirarme piedras, me veo amenzada, apedreada. A mi hija no la puedo ver. Tengan empatía, dejen de estar señalando, son puteríos”, expresó.

En ese contexto, también manifestó su malestar por la falta de acompañamiento, especialmente de otras mujeres : “Yo tendría que tener apoyo de todas las mujeres y no lo tengo”.

La mujer aseguró que está atravesando un “calvario” por las acusaciones públicas en su contra y negó haber tenido conocimiento de lo que ocurría con su hija. “No entiendo por qué la gente me acusa, me señala, me dice que yo sabía... todo lo que se está diciendo es mentira” , afirmó.

Además, insistió en que muchas de las versiones que circularon son incorrectas: “No es cierto que se desmayaba en la escuela, eso nunca pasó. Lo que sí pasó es que había empezado a faltar y tenía pancita, pero no una panza de embarzada”.

"Se le metía en la cama a mi hija"

En relación a su situación personal, explicó que su rutina diaria era extremadamente exigente y que además enfrenta problemas de salud. “No puedo estar dando explicaciones de si sabía, si no sabía. Y la verdad es que no sabía, porque mi día empezaba a las 5 de la mañana y terminaba a la 1 de la noche, atendiendo a mis hijos, mandándolos a la escuela, cocinándoles y haciéndome cargo de mi hijo que tiene una enfermedad y de su rutina de medicamentos”, sostuvo.

También detalló que tiene otros hijos con enfermedades crónicas y que su situación familiar es compleja. En ese marco, lanzó una de las frases más impactantes de su testimonio: “Entonces cuando yo caía dormida a mi cama, no sabía que él de noche se le metía en la cama a mi hija”.

Por otro lado, relató que su expareja generaba temor dentro del hogar: “Amenazaba a mis hijos con que iba a largar el gas para matarnos. Ese es el miedo que tenían mis hijos, por eso no hablaban”.

Finalmente, pidió empatía y respaldo en medio de la situación que atraviesa: “Salgo a defenderme porque quiero apoyo. Estoy en el piso y me estan pisoteando, mujeres más que nada, que me tendrían que apoyar. Sepan que no me representan para nada, ni a mí ni a mi hija”.

El caso de la menor embarazada

El caso se originó hace aproximadamente una semana, cuando la situación salió a la luz en una escuela sanjuanina. La alumna se descompensó durante la jornada escolar y, en ese contexto, reveló que estaba embarazada. También indicó que previamente se lo había contado a su madre, quien no le habría creído.

A partir de esa confesión, la institución activó los protocolos correspondientes, dando intervención al sistema judicial y a organismos de protección de la niñez. Desde entonces, se desplegó un abordaje interdisciplinario con médicos, psicólogos, la asesora de menores y áreas especializadas.

Por el hecho, ya hay un detenido, quien pertenecería al círculo íntimo familiar de la víctima. No obstante, la causa continúa en etapa investigativa, con recolección de pruebas y medidas pendientes.

Hasta el momento, no se pudo tomar declaración formal a la menor debido a su estado de salud, aunque ahora, tras recibir el alta, se espera que en los próximos días pueda avanzar esa instancia clave del proceso judicial.