Madre de la niña embarazada en San Juan: "Yo no sabía que de noche se le metía en la cama a mi hija".

La madre de la niña de 25 de Mayo que quedó embarazada producto de la presunta violación de su padrastro rompió el silencio y aseguró que "yo no sabía que él de noche se le metía en la cama a mi hija".

"Mi hija fue abusada por J.M." , apuntó sin rodeos la mujer, identificada como Y.V. Y se quejó porque, según su relato, está viviendo un calvario debido a las acusaciones que sufre en su departamento: "Todavía se sigue investigando. No entiendo por qué la gente me acusa, me señala, me dice que yo sabía... todo lo que se está diciendo es mentira. No es cierto que se desmayaba en la escuela, eso nunca pasó. Lo que sí pasó es que había empezado a faltar y tenía pancita, pero no una panza de embarzada" . Sobre esto último, explicó que "por lo de la pancita pensaron que era celíaca".

"Mi hija jamás me dijo que estaba embarazada, jamás se desmayó en la escuela. Todo eso que dijeron es mentira" , insistió Y.M.

Por otro lado, reveló que hace poco sufrió un ACV y que tiene problemas de salud. "No puedo estar dando explicaciones de si sabía, si no sabía. Y la verdad es que no sabía, porque mi día empezaba a las 5 de la mañana y terminaba a la 1 de la noche, atendiendo a mis hijos, mandándolos a la escuela, cocinándoles y haciéndome cargo de mi hijo que tiene una enfermedad y de su rutina de medicamentos" , argumentó.

La mujer manifestó que, además de la menor embarazada, tiene otros dos hijos que presentan enfermedades crónicas: uno tiene un soplo en el corazón y el otro sufre diabetes tipo 1 y celiaquía.

A partir de eso, explicó que "entonces cuando yo caía dormida a mi cama, no sabía que él de noche se le metía en la cama a mi hija". Además, relató que su expareja "amenazaba a mis hijos con que iba a largar el gas para matarnos. Ese es el miedo que tenían mis hijos, por eso no hablaban".

"Toda esta situación es difícil, todo se está investigando. Mi hija también está afectada con todo lo que están hacierndo, invadiendo mi hogar, tirándome piedras, escrachándome. Yo tendría que tener apoyo de todas las mujeres y no lo tengo", exigió la madre. Y agregó: "Salgo a defenderme porque quiero apoyo. Estoy en el piso y me estan pisoteando, mujeres más que nada, que me tendrían que apoyar. Sepan que no me representan para nada, ni a mí ni a mi hija". La bronca de Y.V. es con quienes participaron de una marcha en 25 de Mayo, supuestamente para pedir justicia. Sin embargo, ella acusa que "hicieron un conventillo. Vinieron a tirarme piedras, me veo amenzada, apedreada. A mi hija no la puedo ver. Tengan empatía, dejen de estar señalando, son puteríos".

En tanto, al mujer aclaró que a su hija "sí la llevé al médico, tengo pruebas. Sola me hacíaa cargo de todos mis hijos, nadie me ayudó". Y reveló que su hijo más grande "vio todo lo que (su padrastro) le hacía a su hermana. Quiero recalcar que yo no dormía con él, no estábamos bien en la pareja. Yo no sabía que le hacía estas cosas a mis hijos".

Le dieron de alta a la nena tras la ILE y analizan el feto para obtener ADN

En marco de la investigación por el grave caso de abuso sexual que conmociona a San Juan se supo en las últimas horas, que la nena de 12 años que cursaba un embarazo fue dada de alta luego de que se le practicara la interrupción legal del embarazo (ILE), mediante una cesárea.

Según fuentes vinculadas al caso, la menor ya se encuentra fuera del hospital, tras haber permanecido internada bajo seguimiento médico desde que se conoció el hecho. Su estado de salud permitió finalmente su externación, aunque continuará con controles y contención integral.

En paralelo, se confirmó que el feto fue enviado a Criminalística para la realización de pericias. Los investigadores buscan obtener ADN, una prueba fundamental para avanzar en la identificación y responsabilidad del agresor.

El caso

El caso se originó hace aproximadamente una semana, cuando la situación salió a la luz en una escuela sanjuanina. La alumna se descompensó durante la jornada escolar y, en ese contexto, reveló que estaba embarazada. También indicó que previamente se lo había contado a su madre, quien no le habría creído.

A partir de esa confesión, la institución activó los protocolos correspondientes, dando intervención al sistema judicial y a organismos de protección de la niñez. Desde entonces, se desplegó un abordaje interdisciplinario con médicos, psicólogos, la asesora de menores y áreas especializadas.

Por el hecho, ya hay un detenido, quien pertenecería al círculo íntimo familiar de la víctima. No obstante, la causa continúa en etapa investigativa, con recolección de pruebas y medidas pendientes.

Hasta el momento, no se pudo tomar declaración formal a la menor debido a su estado de salud, aunque ahora, tras recibir el alta, se espera que en los próximos días pueda avanzar esa instancia clave del proceso judicial.