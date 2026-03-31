San Juan: dieron de alta a la nena de 12 años tras la ILE y analizan el feto para obtener ADN

En marco de la investigación por el grave caso de abuso sexual que conmociona a San Juan se supo en las últimas horas, que la nena de 12 años que cursaba un embarazo fue dada de alta luego de que se le practicara la interrupción legal del embarazo ( ILE ) , mediante una cesárea.

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Según fuentes vinculadas al caso, la menor ya se encuentra fuera del hospital , tras haber permanecido internada bajo seguimiento médico desde que se conoció el hecho. Su estado de salud permitió finalmente su externación, aunque continuará con controles y contención integral.

En paralelo, se confirmó que el feto fue enviado a Criminalística para la realización de pericias . Los investigadores buscan obtener ADN , una prueba fundamental para avanzar en la identificación y responsabilidad del agresor .

El caso se originó hace aproximadamente una semana, cuando la situación salió a la luz en una escuela sanjuanina. La alumna se descompensó durante la jornada escolar y , en ese contexto, reveló que estaba embarazada . También indicó que previamente se lo había contado a su madre, quien no le habría creído .

A partir de esa confesión, la institución activó los protocolos correspondientes, dando intervención al sistema judicial y a organismos de protección de la niñez. Desde entonces, se desplegó un abordaje interdisciplinario con médicos, psicólogos, la asesora de menores y áreas especializadas.

Por el hecho, ya hay un detenido, quien pertenecería al círculo íntimo familiar de la víctima. No obstante, la causa continúa en etapa investigativa, con recolección de pruebas y medidas pendientes.

Hasta el momento, no se pudo tomar declaración formal a la menor debido a su estado de salud, aunque ahora, tras recibir el alta, se espera que en los próximos días pueda avanzar esa instancia clave del proceso judicial.

El logro judicial en este tipo de casos

El caso guarda similitudes con una investigación reciente en la provincia, en la que la UFI ANIVI logró una condena tras un procedimiento excepcional: la exhumación del cuerpo de una bebé para obtener ADN y comprobar el abuso. Ese antecedente refuerza la importancia de las pericias genéticas en este tipo de delitos.

Mientras tanto, la causa actual sigue bajo estricta reserva, con el foco puesto en esclarecer lo ocurrido y garantizar la protección integral de la víctima.